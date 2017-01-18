تامین آب اردوگاه ولایت خراسان جنوبی نیازمند۳۰۰میلیون تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نارمنجی شب گذشته در ششمین شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: فضاهای پرورشی محیطی امن برای انجام فعالیت‌های پرورشی دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه دو نوع فضای پرورشی درون مدرسه‌ای و بیرون مدرسه‌ای وجود دارد، افزود: کانون‌های تربیتی و اردوگاه‌ها از جمله فضاهای بیرون مدرسه‌ای است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سفر سوم هیئت دولت دهم اردوگاه ولایت واقع در ۱۸ کیلومتری شهر بیرجند مصوب شده است، گفت: اگر اردوگاه‌های محلی به صورت ویژه دیده شوند می‌توانند به عنوان اردوگاه کشوری نیز مطرح شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار دانش آموز در استان وجود دارد، بیان کرد: با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان در فروردین ماه که پیک اردوی دانش آموزان است کمبود فضای اردوگاهی مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.

نارمنجی با اشاره به اینکه وضعیت آب اردوگاه ولایت با مشکل روبه رو است، عنوان کرد: قبل از واگذاری این اردوگاه ۲۰۰ اصله نهال وجود داشت که پس از واگذاری ۱۵ هزار اصله نهال در این مکان کاشته است اما متاسفانه به دلیل کم آبی تنها شش هزار نهال باقی مانده است.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه روستای سورگ و روستاهای بالاتر وعده فروش آب برای این اردوگاه را داده‌اند اما اعتبار لازم برای خرید آب وجود ندارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه هر ساعت آب ۴۰ میلیون تومان هزینه در بردارد، گفت: در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تأمین آب اردوگاه ولایت نیاز است.

شناسایی ۲۰ دانش آموز اوتیسم در استان

حسینی، معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه گروهی از دانش آموزان دچار بیماری اوتیسم هستند و از دو سالگی ارتباط خود را با دنیا اطراف از دست می‌دهند، اظهار کرد: آموزش و پرورش استثنایی در کشور و استان در راستای شناسایی این کودکان اقداماتی انجام داده است.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۱۰۰ تولد یک کودک اوتیسم در کشور متولد می‌شود، افزود: توانبخشی از مسائل بسیار مهم در این زمینه است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: با پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی نابینایی و ناشنوایی به حداقل رسیده است اما اوتیسم روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به اینکه کارگروهی ویژه جهت پیگیری موضوعات مرتبط با طیف کودکان اوتیسم باید تشکیل شود، گفت: تأمین اعتبار بابت احداث و تجهیز یک فضای مناسب در مرکز استان به منظور آموزش و توانبخشی کودکان و دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی اوتیسم یکی از نیازها در استان است.

حسینی با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط در ارتباط با اطلاع رسانی و آگاه سازی باید مشارکت و همکاری‌های لازم را داشته باشند، عنوان کرد: متاسفانه اختلال اوتیسم قابل درمان نیست اما مداخلات به هنگام می‌تواند کمک بسیار موثری به این کودکان داشته باشد.

وی ادامه داد: تا کنون ۲۰ دانش آموز اوتیسم در استان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفته‌اند.