به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، چهارشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران کل و اعضای شورا برگزار شد، ضمن مرور خاطرات دوران دانشآموزی خود در بیرجند، گفت: برای من امشب یادآور خاطرات شیرین دوران تحصیل و زندگی دانشآموزی در بیرجند است؛ روزهایی که با جمعی از دوستان شهید و هممدرسهایهایم گذشت و حسرت و دلتنگی خاصی از آن دوران دارم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت در کشور گفت:ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور به غفلت از دو نهاد بنیادین نظام تعلیم و تربیت و نهاد خانواده بر می گردد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: امام خمینی (ره) فرمودند سعادت و شقاوت هر جامعهای در گرو آموزش و پرورش آن جامعه است و تمام مسیر توسعه، امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور از آموزش میگذرد.
کاظمی با تأکید بر نگاه ویژه رئیسجمهور به حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مسائل اقتصادی و بینالمللی متعددی مواجه است، بسیار ارزشمند است که رئیسجمهور، با ایمان عمیق و راسخ، آموزش و پرورش را اولویت نخست دولت قرار داده و این نگاه نشان از باور به کارهای بنیادین و تحولآفرین دارد.
ذکر یک خاطره از همت رئیس جمهور به آموزش و پرورش
وی در ادامه به بیان خاطرهای از دوران جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: در روزهای سخت جنگ و پس از شهادت برادرم، در مسیر انتقال پیکر شهید از تهران به مشهد بودم که دکتر پزشکیان در همان زمان برای پیگیری موضوعات آموزشی تماس گرفتند که این نگاه راهبردی و استمرار در توجه به آموزش حتی در بحرانیترین شرایط، نشان میدهد ایشان چقدر به این حوزه باور دارند.
کاظمی افزود: همافزایی میان دولت، مجلس و خیرین در این حوزه موجب شده تا ساخت هزاران مدرسه در مناطق محروم کشور در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: تنها در تفاهمنامه اخیر با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، احداث ۷ هزار مدرسه پیشبینی شده که دو هزار مدرسه آن تا پایان امسال تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه حضور استانداران در اجرای طرحهای آموزشی بسیار اثرگذار بوده است، گفت: سرمایهگذاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی، بزرگترین ثروت کشور است و به تعبیر دکتر پزشکیان، دانشآموزان ما معادن طلای کشورند و اگر بهدرستی پرورش یابند، هیچ سرمایهای در کشور بالاتر از آنان نیست.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: استان خراسان جنوبی همواره با مردمی مومن، متدین و فرهنگی شناخته میشود و شخصیتهای فرهیخته بسیاری را به کشور تقدیم کرده است و باید قدر این ظرفیتها را دانست و با برنامهریزی دقیق، مسیر رشد و تعالی آموزش و پرورش استان را ادامه داد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: استان خراسان جنوبی در عرصه آموزش حقیقتاً میدرخشد و مرکز استان، بیرجند، صحنهای فعال و پویا از تلاش معلمان و دانشآموزان را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: پیشنهاد دارم جشنوارهای ویژه در بیرجند برگزار شود تا ظرفیتهای استان در حوزه آموزش و پرورش معرفی شود.
کاظمی ادامه داد: از مدیران استان میخواهم سند پیشرفت آموزش و پرورش خراسان جنوبی را تدوین کنند تا اولویتها مشخص شود.
وی گفت: هر منطقه باید دارای پژوهشسرای مجهز، ساختمان و امکانات مناسب باشد.
آغاز توزیع شیر مدارس در نیمه دوم سال
کاظمی با اشاره به دغدغه تغذیه دانشآموزان گفت: یکی از برنامههای مهم ما، ازسرگیری طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی است و ابلاغ لازم انجام شده و انشاءالله در نیمه دوم سال این طرح در مناطق محروم آغاز خواهد شد.
وی افزود: بهطور میانگین، توزیع شیر در هفته دو نوبت برای دانشآموزان مدارس ابتدایی برنامهریزی شده است و علاوه بر آن، با هماهنگی بنیاد مستضعفان و سایر نهادها از جمله سپاه و بسیج، تلاش میکنیم در حوزه تغذیه دانشآموزان مناطق محروم کمکهای تکمیلی ارائه شود.
تدوین الگوی مدرسه اجتماعی و مقابله با آسیبها
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع آسیبهای اجتماعی از اولویتهای جدی وزارت آموزش و پرورش است و ما بهصورت هفتگی جلسات آسیبهای اجتماعی را برگزار میکنیم و یک اطلس دقیق از وضعیت آسیبها در سراسر کشور تهیه شده است.
وی تأکید کرد: از مدیران استان میخواهم الگوی مدرسه اجتماعی را مکتوب و به وزارتخانه ارائه کنند تا از آن در طرحهای ملی استفاده شود. این الگو میتواند در ارتقای سلامت روان و اجتماعی دانشآموزان مؤثر باشد.
وی افزود: مشکلات دانشگاه فرهنگیان نیز در دستور کار ما قرار دارد و یکی از پروژههای دانشگاه فرهنگیان از محل ماده ۲۳ را به خراسان جنوبی اختصاص دادهام و این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم.
توسعه اردوگاههای دانشآموزی
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره توسعه اردوگاههای دانشآموزی گفت:
ضروری است بررسی شود کدام مناطق استان ظرفیت احداث یا توسعه اردوگاههای تربیتی و فرهنگی را دارند و پیشنهادهای کارشناسی را ارائه دهید تا تصمیمگیری صورت گیرد.
کاظمی تأکید کرد: بهعنوان وزیر آموزش و پرورش و فردی که اصالتاً از این منطقه هستم، خودم شخصاً پیگیر مسائل خراسان جنوبی در دولت هستم و هر موضوعی که از سوی استاندار یا نمایندگان استان مطرح شود، با جدیت در تهران دنبال خواهم کرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد که باید از همه ظرفیت ها از جمله از طریق مولد سازی استفاده کنیم.
وی همچنین تأکید کرد که احداث مدرسه بزرگ مقیاس در استان را پیگیری می کند.
