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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۷:۴۷

بانک مرکزی اعلام کرد؛

عملکرد صرافی‌های منتخب در خرید و فروش ارز

عملکرد صرافی‌های منتخب در خرید و فروش ارز

بانک مرکزی می گوید نرخ اسکناس دلار در پایان روز کاری گذشته به ۳۷۶۰ تومان رسیده؛ این در حالی است که یورو هم نرخی معادل ۴۲۴۱۹ ریال را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تشریح جزئیات قیمت دلار و یورو در پایان معاملات روز کاری گذشته(چهارشنبه)، اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌های مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت می‌شود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روز گذشته (چهارشنبه ٢۹ دی) نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های مجاز به شرح زیر بوده است:

نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۷,۹۱۳ ریال

نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۷,۹۷۲ ریال

نرخ خرید یورو: ۴۲,۳۶۶ ریال

نرخ فروش یورو: ۴۲,۴۱۹ ریال

همچنین در پایان روز کاری گذشته، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی ۳۷,۶۰۰ ریال بوده است.

کد مطلب 3881277

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