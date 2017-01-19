به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با تشریح جزئیات قیمت دلار و یورو در پایان معاملات روز کاری گذشته(چهارشنبه)، اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافیهای مجاز به سامانه نظارت ارز (سنا) ارسال و در پایگاه www.sanarate.ir ثبت میشود، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روز گذشته (چهارشنبه ٢۹ دی) نرخ متوسط معاملات نقدی دلار آمریکا و یورو در صرافیهای مجاز به شرح زیر بوده است:
نرخ خرید دلار آمریکا: ۳۷,۹۱۳ ریال
نرخ فروش دلار آمریکا: ۳۷,۹۷۲ ریال
نرخ خرید یورو: ۴۲,۳۶۶ ریال
نرخ فروش یورو: ۴۲,۴۱۹ ریال
همچنین در پایان روز کاری گذشته، نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای منتخب بانک مرکزی ۳۷,۶۰۰ ریال بوده است.
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