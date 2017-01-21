پایان رأفت در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پیروزی 3 بر صفر پرسپولیس برابر فولاد در هفته هفدهم لیگ برتر، گفت: پرسپولیس مانند گذشته عملکرد خوبی داشت. فولاد هم تیم تهاجمی و خوبی بود اما گل دقیقه دو عبدالله کرمی باعث شد که فولاد قافیه بازی را ببازد و بازی کاملاً در اختیار پرسپولیس قرار بگیرد.
وی ادامه داد: فولاد خوزستان همیشه تیم هجومی بود و باطراوت بازی میکرد اما با توجه به شرایط مسابقه، پرسپولیس عملکرد خوبی داشت و توانست با ارائه یک بازی زیبا، مسابقه را با پیروزی به پایان برساند.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: این تیم برانکو ایوانکوویچ، مرا یاد تیم علی پروین میاندازد که چند بازی مانده به پایان فصل قهرمان شد.
پایان رأفت در خصوص عملکرد سروش رفیعی تصریح کرد: سروش هم بازیکن خوب و با تکنیکی است که با توجه به فلسفه برانکو، مانند سایر هافبکها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش میگذارد و به بازی سرعت میدهد. پرسپولیس خط هافبک و حمله خیلی خوبی دارد که در طی این چندین سال عملکرد به این خوبی بیسابقه بوده است؛ حتی این تیم میتواند بعد از مدتها نماینده شایستهای برای ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا باشد.
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