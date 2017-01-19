به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از سخنرانی در اجلاس فوق العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در کوالالامپور پایتخت مالزی در گفتگو با خبرنگاران ایرانی و خارجی، در پاسخ به سئوالی در مورد واکنش به اقدام احتمالی ترامپ در مورد توافق هسته ای، گفت: اگر ترامپ توافق هسته ای را رد کند، وی همانگونه که پیش از این گفتم دوست دارد دیگران را شگفت زده کند، ما هم باعث شگفتی وی می شویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید این عامل شگفتی چیست؟ گفت: اگر بیان شود که دیگر باعث شگفتی نمی شود.

ظریف با تاکید بر اینکه سیاست های جمهوری اسلامی ایران ثابت است، گفت: این بر عهده آمریکا است که چگونه در برابر جامعه بین الملل تصمیم گیری کند. به نظر می آید دیگران در مورد اظهارات ترامپ در کارزار انتخاباتی اش به ویژه در مورد فلسطین و مسائل دیگر نگران هستند. ما منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

وی با اشاره به اینکه ما در دوره 'باراک اوباما' هم مسائلی داشتیم، گفت: ما معتقدیم که توافق هسته ای قراردادی بین المللی است و در مورد آن اصلا نگران نیستیم.

وزیر امور خا رجه تاکید کرد: هر اقدامی که (دونالد ترامپ) انجام دهد ما در مورد آن نگران نیستیم. ما گزینه های خودمان را داریم.

وی گفت این توافقی بین المللی است و همه باید به آن پایبند باشند.