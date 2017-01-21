بهت در ورزشگاه آنفیلد/ لیورپول در خانه به قعرنشین باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز شنبه با برگزاری دیدار تیم های لیورپول و سوانزی آغاز شد. در این دیدار که به میزبانی لیورپول در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد این تیم با حساب ۳ بر ۲ از قعرنشین لیگ جزیره شکست عجیبی را متحمل شد.

نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. در شروع نیمه دوم تیم سوانزی به دو گل متوالی دست پیدا کرد. فرناندو یورنته در دقایق ۴۸ و ۵۲ برای سوانزی گلزنی کرد.

لیورپول در ادامه به بازی برگشت. روبرتو فیرمینو در دقایق ۵۵ و ۶۹ با دو گل خود کار را به تساوی کشاند. در حالی که لیورپول بدنبال گل سوم بود به ناگاه این گیلفی سیگوردسون در دقیقه ۷۴ گل سوم تیم سوانزی را به ثمر رساند.

شاگردان کلوپ بعد از این باخت غیرمنتظره با ۴۵ امتیاز در رده سوم باقی ماند. سوانزی هم با این برد ۱۸ امتیازی شد و موقتا از قعر جدول به رده هفدهم صعود کرد.