درخواست پلیس راهور از همسایگان پلاسکو

سردار محمد رضامهماندار در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: محدودیت های ترافیکی اطراف محل حادثه ساختمان پلاسکو با همان کیفیت در روز شنبه نیز اعمال می شود و از آنجایی که باز بودن مسیرهای دسترسی برای خودروهای امدادی لازم و ضروری است از پارک خودروها در مسیر عبور و مرور خودروهای امدادی جدا جلوگیری می شود.



مهماندار با اشاره به اینکه بزرگترین معضل پلیس راهور حضور شهروندانی است که برای مشاهده مراحل آواربرداری به خیابان های اطراف محل حادثه مراجعه می کنند، افزود: از شهروندان فهیم درخواست می شود اخبار مربوط به آوار برداری و امداد رسانی را از طریق رسانه ها دنبال کنند و به هیچ وجه در خیابان های اطراف محل حادثه تردد نکنند.