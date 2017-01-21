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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۴:۲۴

۴ نفر زیر آوار پلاسکو زنده اند/ فاز جدید امداد رسانی کلید خورد

۴ نفر زیر آوار پلاسکو زنده اند/ فاز جدید امداد رسانی کلید خورد

دستگاههای زنده یاب از ساختمان مخروبه پلاسکو فرکانس هایی را صادر کرده اند که نشان از زنده بودن ۴ نفر در زیر آوار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ملکی سخنگوی آتش نشانی با تایید خبر فرکانس یابی دستگاههای زنده یاب گفت: امیدواریم همکارنمان زنده باشند.

فاز جدید امداد رسانی و آوار برداری در سایت حادثه پلاسکو کلید خورد. 

امداد گران هلال احمر و نیروهای تازه نفس آتش نشانی ادامه عملیات را در دست گرفتند. با اعلام خبر زنده بودن چند نفر در زیر آوار روحیه امداد گران مضاعف شده است.

شهردار تهران و مدیر ستاد بحران هم اکنون در محل سایت حضور دارند. 

این دومین تلاش برای استفاده از دستگاه زنده یاب بود. در فاز اول هیچ جوابی صادر نشد اما این بار با شنیدن فرکانس های مثبت از ۴ نقطه، امید به زنده بودن ۴ مدفون شده قوت گرفت.

کد مطلب 3882615

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    نظرات

    • علیرضا حیات کماسایی IR ۰۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
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      خدا رو شکر/انشاالله که دستگاه ها درست تشخیص داده باشند
    • محمد ایرانی IR ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رو هزاران هزار بار شکر به جرات میتونم بگم این یکی از بهترین و شادی بخش ترین خبرهای زندگیم بود.
    • بهرام زندی IR ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
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      خبر بسیار امیدوار کننده وخوبی بود .انشا الله با دعای خیر مردم بقیه این عزیزان زنده باشند وبه سلامت نجات پیدا کنند.
    • مینا IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
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      خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااخدایااااااااااااااااااااااااااااااااااا التماست می کنیم
    • رحیمه IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با اینکه خبر سقوط پلاسکو خیلی ناراحت کننده بود ولی اینکه چند نفر زنده موندن خوشحال کننده است .انشاالله که زنده باشن
    • محسن افتخاری IR ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب خدمت آتش نشانان عزیز خدا قوت می گویم . درود بر شما نان حلال سر سفره خانواده هایتان می برید ان شا الله همیشه سالم و تندرست باشید . نذر کرده بودم که آتش نشان غیرتمند از زیر آوار سالم بیرون بیایند . خداوند نذر این بنده حقیر را قبول کرد.
    • سعید IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر داداشام زنده اند
    • محمد IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خبر زنده پیدا شدن کسی تایید نشد.لطفا با احساسات خانواده ها بازی نکن
    • راحله IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم که دستگاه درست تشخیص داده باشد
    • امید صارمی IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خبر کاملا درسته و صحت اطلاعاتش در تمامی خبرگزاری ها تایید شده...باید دید چطور میشه! به امید خدا
    • مژگان IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا دل خانوادشون رو خوشحال کن
    • نگین کیادربندسری IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خداروشکر...چه خبر خوبی هست برای خانواده هایی که انتظار میکشند...واقعا خداروشکر
    • بابایی IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا خودش میدونه داره چکار میکنه
    • حامد ب IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا خودش به خانوادهاشون رحم کنه.... انتظارشون رو با دیدن عزیزانشون با شادی به پایان برسونه.... آمین.
    • زینت IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک کن.یا فاطمه زهرا
    • علیرضایوسفی IR ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدارو شکر خبر خوبی بود.ولی چه فایده تا اتفاقی نیفته کسی قدر کسی رو نمیدونه.تسلیت میگم به خانواده همکاران عزیزم.
    • بیگانه IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا هیچ امیدی رو ناامید نکن
    • محمد IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدابا من پدر ندارم ، حداقل همین 4 نفر و هم که شده بی پدر نکن
    • مهدی IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خداوندا همانطور که ابراهیم را ازآتش رهاندی نگاهی هم به برادرانم در زیر آوار پلاسکو بینداز
    • پریسا IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمکشــــــــــــــــــــون کن
    • محمد IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      توکلنا علی الله و الحمد لله
    • اینانلو IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا به امید تو
    • محمد IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا هیچ امیدی رانا امید نکن ......کمکشون کن تا جلوی خوانواده شون سر بلند شوند
    • مسعود IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایاخودت کمکشون کن،کسی عزیزشو ازدست بده تحملش خیلی سخته .....یاخداااااااا
    • منا IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام شما رو به خدا سوگند فقط اخبار تایید شده رو به مردم اطلاع بدید مخصوصآ از پیداشدن این جان فشانان دلاور خبر بدید باور کنید دوشب گذشته شب سختی برایمان بود حالم حال کسی بود که یکی از خانواده اش درمیان آنان بوده با هر نگاهی به تلویزیون اشکم سرازیر می شد خدایا دل ملت ما رو با نجات این دلاوران و شیرمردان شادکن و روح شهدای این حادثه دلخراش را شاد بگردان.
    • الینا IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا بحق ضامن اهو بحق امام رضا التماست میکنم این عزیزان زیر اوار نجات پیدا کنند وسالم از زیر آوار بیان بیرون.
    • مريم IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدايا بعد از سه روز سخت و پر استرس يه خبر خوب ميخوايم كمك كن
    • بچه آذربایجان IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      امیدواریم همه زنده باشن باید دعاکنیم
    • پویان US ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      هر چی گریه میکنم سیر نمیشم هر عکس هر کلیپ که میبینم دیوانه وار اشکام از چشام میاد خداوندا هر چه زود تر داداشامو پیدا به دلم رحم داره میترکه
    • فرهاد IR ۲۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا به امید تو
    • فرهاد IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت کمک کن
    • محسن IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باسلام انشاالله که اتشنشانان گرفتار شده به سلامت به اغوش خانواده برگردند واقعا خیلی سخته خدا بهشون صبر عنایت بفرماید.
    • محسن IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا را هزاران بار شکر...خدایا کمکشون کن
    • فرناز خسروي IR ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدايا خودت حفظشون كن
    • فردین IR ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا به حق فاطمه الزهرا(ص)همه کسانی که زیر آوارند چه کارگران عزیز وچه برادران شجاع وقهرمان آتش نشان زنده وسلامت از زیر آوار بیرون بیایند ودل خانوادهایشان ودل مردم عزیر ایران شاد شود الهی آمین
    • میثم عبدالملكی IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدایا, كمك،كن.
    • حسن قاسمی IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خدا یا 80 میلیون نفر چشم انتظارند خبر خوش بشنوند امیدمون رو نا امید نکن
    • عاطفه IR ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم درست باشه .رسانه ها تکذیب کردن ولی خدا ارحم الراحمینه
    • رضا US ۰۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آیه الکرسی بخوانید التماس دعا انشاالله سلامت به آغوش گرم خانواده برگردند.
    • زهرا IR ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدایا به حرمت دل مادرهاشون، به حق اشکهایی که ریخته شد خودت نجاتشون بده،من که هرچه میبینم گریه میکنم چقدر از خودگذشتگی، یاد پدر شهیدم افتادم
    • هستى US ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا واقعا هيچ بنده اى را نااميد نكندخدايا التماست ميكنيم
    • آیدین ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدارو هزار مرتبه شکر بازم جای امید در درجه ی اول خدا به خانواده هاشون صبر بده
    • سینایی IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدا کنه زنده باشن دعا کنیم خدایا هیچ کس غم نبینه
    • مریم رشیدیان IR ۰۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد به امید پایان یافتن عملیات امداد ونجات وپایان بخشیدن به هر نوع چشم انتظاری 😥😥
    • فاطمه ۰۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدایا به حق حضرت زهرا(س) کمک کن دل مردممون شاد بشه ،الهی آمین
    • طیبه نورعلی IR ۰۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام به تمام شیرمردان کشورمون ؛از خدا خواستم که دستش رو سر شما بذاره ؛وتمام رفتگان این سانحه تلخ و ناگوار رو بیامرزه و تمام اونایی که هنوز زیر این آوار لعنتی مونده رو به خانواده هاشون ببخشه ؛امین یا رب العالمین
    • سالار IR ۰۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
      0 0
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      خداکنه بتونن تا برداشتن آوار دووم بیارن خدااااایا خودت حفظشون کن البته اگم زنده از زیر آوار بیرون نیان جاشون توی اون دنیا خیلی بهتر از این دنیاست..

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