۴ نفر زیر آوار پلاسکو زنده اند/ فاز جدید امداد رسانی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر ، ملکی سخنگوی آتش نشانی با تایید خبر فرکانس یابی دستگاههای زنده یاب گفت: امیدواریم همکارنمان زنده باشند.



فاز جدید امداد رسانی و آوار برداری در سایت حادثه پلاسکو کلید خورد.



امداد گران هلال احمر و نیروهای تازه نفس آتش نشانی ادامه عملیات را در دست گرفتند. با اعلام خبر زنده بودن چند نفر در زیر آوار روحیه امداد گران مضاعف شده است.



شهردار تهران و مدیر ستاد بحران هم اکنون در محل سایت حضور دارند.

این دومین تلاش برای استفاده از دستگاه زنده یاب بود. در فاز اول هیچ جوابی صادر نشد اما این بار با شنیدن فرکانس های مثبت از ۴ نقطه، امید به زنده بودن ۴ مدفون شده قوت گرفت.