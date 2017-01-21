نمایندگان البرز برای انتخابات شورا لیستی نخواهند بست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح شنبه در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه در حال برگزاری است، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تیم نمایندگان استان برای انتخابات شورا لیستی خواهند بست یا از لیستی حمایت خواهند کرد، گفت: بسته شدن تیم توسط نمایندگان زاییده فکر است و صحت ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه صراحتا اعلام می کنم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی لیستی برای انتخابات شورا نخواهند بست، گفت: نمایندگان استان از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نخواهد کرد اگر شائبه حمایت از لیستی وجود داشته باشد را صریحا رد می کنم.

کولیوند با اشاره به تکنیک های انتخاباتی، گفت: ممکن است افراد مدعی حمایت نمایندگان باشند ولی این مطلب صحت ندارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجمع نمایندگان استان مسئولیت نظارت بر انتخابات استان را بر عهده دارند، گفت: برخی کاندیداها به نمایندگان مراجعه می کنند که مورد حمایت قرار گیرند حال ممکن است این حمایت در حد تأیید صلاحیت و یا قرارگرفتن در لیست های مختلف اصولگرا، اصلاح طلب و یا اعتدال و توسعه باشد.

وی با تاکید دوباره که نمایندگان استان هیچ لیست انتخاباتی نخواهند بست، گفت: نمایندگان کار نظارتی را فدای کار حمایتی نخواهند کرد.

کولیوند در ادامه گفت: ممکن است کاندیداهایی مدعی شوند که مورد حمایت نمایندگان هستند این مطلب را رد می کنیم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادوار مختلف انتخابات شاهد تکنیک های انتخاباتی هستیم ولی نمایندگان به دلیل وظایف نظارتی حق بستن لیست ندارند.