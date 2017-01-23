به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی از جمله بازیکنان پیشین استقلال است که از محبوبیت و مقبولیت خاصی بین هواداران این تیم برخوردار است. وی که مدتی نیز کاپیتان اول تیم استقلال بود و در این فصل نخستین سال سرمربیگری خود را در لیگ دو تجربه می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائل مربوط به تیم استقلال توضیحاتی ارائه داد.

* مقابل استقلال خوزستان خوب نبودیم

قربانی با اشاره به دیدار استقلال مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: دروغ چرا؟ در این بازی تیم ما اصلا خوب نبود. بر عکس بازی با نفت که تیم برنامه و نظم داشت و بازی خوب و منطقی ارائه داد، در این بازی اصلا نتوانستند بازی قابل قبولی ارائه دهند. در این بازی خاص، بازیکنان استقلال سر درگم بودند و انگار بعضی ها با شرح وظایف شان آشنا نبودند. شاید یکسری جابجایی ها هم در این موضوع دخیل بوده باشد. اما در مجموع همه اتفاقات دست به دست هم داد تا این بازی با شکست توام باشد.

* بازیکنانی که تضمین کننده قهرمانی باشند کم داریم

با احترام به همه بازیکنان استقلال، باید بگویم که در این تیم بازیکن تاپ در خطوط مختلف کم داریم. البته همه بازیکنان استقلال بازیکنان خوبی هستند، اما عمدتا بازیکن تاپی نیستند که بتوانند تضمین کننده موفقیت کلی تیم و در نهایت قهرمانی باشند. تیمی که بخواهد برای قهرمانی بجنگد لااقل باید پنج - شش بازیکن تاپ داشته باشد که در خطوط مختلف به کار گرفته شوند. استقلال این دست بازیکن را در تیمش کم دارد.

* در خط دفاعی لیدر نداریم

آندو و جباروف بازیکنان خوب و بزرگی بودند که در کلاس جهانی فوتبال بازی می کردند. ولی باید ببینیم شرایط امروز شان چطور است و چقدر به کار این تیم می آیند. ولی در مجموع پیش بینی من این است که با حضور این دو بازیکن، شرایط استقلال بهتر از گذشته می شود.

اما فکر می کنم بیشتر از آنکه استقلالی ها در پست هافبک، در پست دفاع میانی به یک بازیکن لیدر نیاز داشتند. پادوانی بازیکن با تجربه و خوبی است اما قدرت لیدری در خط دفاعی را ندارد. در این پست خلاء یک بازیکن با ویژگی های پژمان منتظری، سید جلال حسینی، مرتضی اسدی و یا مثل خود من زمانی که بازی می کردم احساس می شود. اگر چنین بازیکنی به تیم اضافه می شد قطعا شرایط خیلی بهتر می شد.

* منصوریان نباید به حاشیه ها توجه کند

متاسفانه عده ای که دوست دارند در استقلال باشند و نیستند، بیرون نشسته اند و برای تیم تولید حاشیه می کنند. این افراد باید بدانند فوتبال هم مثل زندگی است و در فوتبال هم هرچه برای دیگران بخواهید سر خودتان هم همان می آید. این حاشیه ها تمرکز منصوریان را بر هم می زند. این حاشیه ها هم باعث می شود تا تمرکز منصوریان و بازیکنان به هم بخورد. بعنوان یک دوست و یک برادر کوچکتر به منصوریان توصیه می کنم به هیچ وجه به این حاشیه ها توجه نکند و هر کاری که خودش فکر می کند درست است را انجام دهد.

* منصوریان نباید به هیچ کس پاسخگو باشد

این حق هر سرمربی است کاری را که خودش فکر می کند درست است انجام دهد و در باره آن کار هم به کسی توضیح ندهد. منصوریان هم نباید خودش را درگیر پاسخ دادن به افراد غیر مسئولی بکند که او را به چالش می کشند. او باید ارتباطاتش را محدود کند و به جای آن بیشتر تمرکز کند.

سرمربی استقلال نباید به افراد غیر مسئول پاسخگو باشد. حال این افراد می خواهند هوادار باشند، اطرافیان تیم باشند یا افرادی که سابقا در استقلال مسئولیت داشتند. البته که سرمربی باید باید همه اندرزهای بزرگترهای خود را بشنود و از انتقادات سازنده و پیشنهادات خوب هم استقبال کند. اما نباید به منتقدانی که قصد تخریب دارند توجه داشته باشد.

* استقلال می تواند به کسب سهمیه امیدوار باشد

خیلی ها فکر می کنند لیگ برای استقلال تمام شده و باید این تیم از تلاش دست بکشد. اما قویا می گویم در فوتبال سه امتیازی هیچ چیز تا روز آخر مشخص نیست. لیگ هم برای استقلال تمام نشده و این تیم حتی می تواند به کسب سهمیه آسیا امیدوار باشد. آبی پوشان نباید کاری به تیم های رقیب و نتایج آنها داشته باشند. باید خودشان روی تک تک بازی هایی که دارند و امتیازات آن حساب کنند و اگر امتیازات بازی های خودشان را به حساب شان بریزند، در جدول بالا می آیند و حتی به سهمیه آسیا هم می رسند.

* این فصل برای همه تجربه شد

حتی اگر قرار باشد این فصل را از دست بدهیم، باید از آن تجربه اندوزی کرد. این فصل بهترین تجربه برای بازیکنان جوان استقلال است که فصل آینده آبدیده تر و با تجربه تر در خدمت استقلال باشند و از آن مهمتر بهترین تجربه برای خود منصوریان است که فصل آینده با دقت بیشتری تیمش را آماده مسابقات کند. او باید با دقت و وسواس بیشتری در نقل و انتقالات ورود کند و تیمش را جوری ببندد تا در طول فصل با مشکل خاصی مواجه نشود.