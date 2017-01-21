سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۰ درصد افزایش یافت

یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر نفت برگزار شد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس ادامه داد: با مصوبه کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی از ۲۰ درصد در بودجه ۹۵ به ۳۰ درصد در بودجه سال ۹۶ افزایش یافت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: وزیر نفت معتقد بود قیمت نفت در بودجه سال ۹۶ به میزان ۵۰ دلار محقق خواهد شد.

به گزارش مهر؛ پیش از این دولت برای سه سال اخیر با مجوز از رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدام به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از در آمد های نفتی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کرده بود. در لایحه بودجه سال ۹۶ هم علی رغم افزایش درآمد های نفتی، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود که با تصویب کمیسیون تلفیق به ۳۰ درصد افزایش یافت.