خرید پوشاک داخلی یاری به کارگران ساختمان پلاسکو است

به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب اسلامی؛ جوادی نائب رییس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با اعلام قدردانی و پاسداشت اعضای این انجمن از رشادت های آتش نشانان غیوری که با بذل جان خود بار دیگر به مفاهیم والای انسانی همچون ایثار و جهاد رنگ تازه ای بخشیدند گفت: جامعه تولید کنندگان پوشاک اسلامی در این چند روز از سویی همانند آحاد مردم با چشمی خون بار و دلی اندوهگین شاهد از خودگذشتگی ها و ایثار مجاهدان آتش نشان بودند و نگران و چشم به راه خبری از عزیزان محبوس شده در زیر آوار و از سوی دیگر همدرد و متاثر از ضرری که به دوستان و همکارانشان در مجموعه پلاسکو وارد شده است.

جوادی گفت: در این چند روز شاهد خلق صحنه های انسانی زیبایی از سوی مردم بودیم و امیدواریم مردم فهیم و همنوع دوست ایرانی درشب عید با خرید لباس ایرانی به یاری کارگران بیکار شده پلاسکو بشتابند، چرا که رونق تولیدی ها می تواند امکان جذب و ساماندهی این عزیزان را فراهم کند. متاسفانه حادثه پلاسکو علاوه بر ابعاد انسانی تاثر برانگیزی که داشت در بدترین شرایط زمانی هم برای فعالان عرصه پوشاک اتفاق افتاد و موجب شد تولیدکننده و عرضه کننده ای که رکود یکساله بازار را به امید فروش ماه های پایانی سال تحمل می کند خسارتی دوچندان ببیند.

نائب رییس انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت: اعضای این انجمن همگام و همدل با همکاران خود در اتحادیه پوشاک آمادگی کامل خود را برای ساماندهی بازار شب عید و همچنین هرنوع کمک و یاری به همکاران متضرر در حادثه پلاسکو اعلام می دارند.