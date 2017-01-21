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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

رادیو نمایش یاریگر بیماران خاص می‌شود

رادیو نمایش یاریگر بیماران خاص می‌شود

یکشنبه سوم بهمن ماه سریال رادیویی «به یاریم بیا» از رادیو نمایش پخش می شود که به بیماری های خاص می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش رادیویی «به یاریم بیا» را علی عباسی نوشته و داستان زندگی کودکی ۵ ساله است که بیماری خاص دارد.

در این نمایش رادیویی مینو جبار زاده، ناهید مسلمی، نازنین مهیمنی، نگین خواجه نصیر، سعیده فرضی، مونا صفی، نوشین حسن زاده، مهدی نمینی مقدم، سیما خوش چشم، صفا آقاجانی، شهین نجف زاده، احمد لشینی و رامین پور ایمان به ایفای نقش پرداخته اند و کارگردانی آن را مجید حمزه بر عهده دارد.

«به یاریم بیا» به تهیه کنندگی محمد مهاجر و صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر، ۳ بهمن ماه، ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

کد مطلب 3883089

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