به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر چهارشنبه در نشست با تشکلهای مردمنهاد استان مرکزی در دهکده سلامت و توانبخشی خانهمیران اراک اظهار کرد: انساندوستی و توجه به همنوع، وجه مشترک همه تشکلهای مردمنهاد است و این فرهنگ در جامعه ایرانی و بهویژه این استان مرکزی سابقهای دیرینه دارد.
وی افزود: در این نشست مسائل و دغدغههای مختلف تشکلهای مردمنهاد مطرح شد که بخشی از آنها از طریق دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دستگاههای مرتبط قابل پیگیری است.
استاندار مرکزی با اشاره به حضور مدیران دستگاههایی همچون بهزیستی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و آموزش و پرورش در این نشست گفت: انتظار میرود موضوعات مطرح شده با جدیت از سوی دستگاههای مربوطه این استان دنبال شود.
زندیهوکیلی با بیان اینکه توان دولتها برای ارائه خدمات به مردم محدود است، تصریح کرد: نیازهای جامعه در حوزههایی مانند درمان، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست و مسائل فرهنگی گسترده است و نمیتوان انتظار داشت دولت به تنهایی پاسخگوی همه این نیازها باشد.
وی ادامه داد: حتی در کشورهای توسعهیافته نیز دولتها به تنهایی قادر به پوشش تمامی نیازهای جامعه نیستند و خیریهها، سازمانهای مردمنهاد و گروههای داوطلبانه در کنار دولت فعالیت میکنند.
استاندار مرکزی گفت: شرایط اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی موجب شده نیاز به خدمات اجتماعی و حمایتهای مردمی بیش از گذشته احساس شود و در این شرایط، نقش خیرین و افراد دغدغهمند جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند.
زندیهوکیلی افزود: حمایت از بیماران و افراد دارای معلولیت، مقابله با اعتیاد، حمایت از خانوادههای نیازمند، کمک به آزادی زندانیان و فعالیت در حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی، در نهایت با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام میشود.
وی بر ضرورت توسعه فعالیت تشکلهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: تشکلها باید از ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده بیشتری داشته باشند و فعالیتهای خود را به صورت نظاممند توسعه دهند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه موفقیت تشکلهای مردمنهاد به میزان مشارکت مردم وابسته است، اظهار کرد:مجموعههایی که توانستهاند افراد بیشتری را در مسیر اهداف خود همراه کنند، موفقتر بودهاند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: کمکهای دولتی ضروری است، اما منابع دولت محدود است و نمیتوان همه نیازهای جامعه را با این منابع پاسخ داد از این رو باید ظرفیت خیران و مردم را فعال و زمینه مشارکت مستمر آنان را فراهم کرد.
وی با اشاره به فعالیت خیران در حوزه سلامت و اورژانس گفت: مشارکت مردم در این بخش موجب توسعه پایگاههای اورژانس و بهبود زمان رسیدن نیروهای امدادی به بیماران در نقاط مختلف استان مرکزی شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: مسائل اجتماعی را نباید صرفاً در چارچوب دولت و حاکمیت دنبال کرد و دستگاههای دولتی باید هرجا امکان حمایت وجود دارد در کنار تشکلهای مردمنهاد باشند.
ظرفیت برق خورشیدی استان مرکزی از مرز ۹۷۰ مگاوات عبور کرد
زندیهوکیلی با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی گفت: این استان در توسعه نیروگاههای خورشیدی رتبه نخست کشور را با فاصله قابل توجه از سایر استانها به دست آورده است.
وی افزود: با بهرهبرداری از نیروگاههای جدید، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی به حدود ۹۷۲ مگاوات رسیده و پیشبینی میشود تا پایان شهریورماه این ظرفیت از یکهزار مگاوات عبور کند.
استاندار مرکزی ادامه داد: طی یک سال گذشته نزدیک به یکهزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در این استان ایجاد شده که مقایسه این میزان با ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر، اهمیت این اقدام را نشان میدهد.
زندیهوکیلی گفت : در هفته دولت امسال نیز بیش از سه هزار و ۱۰۰ طرح در استان مرکزی با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: دولت در کنار تشکلهای مردمنهاد خواهد بود، اما آینده فعالیتهای اجتماعی به افزایش مشارکت مردم، تقویت تشکلها و شکلگیری شبکهای گسترده از خیران و افراد دغدغهمند وابسته است و باید از این ظرفیت برای حل مسائل استان مرکزی بیش از گذشته استفاده کرد.
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