برنامه های ۵ساله ضمانت اجرا ندارند/فقط ۲۵ درصد برنامه پنجم اجراشد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه بهارستان» با موضوع برنامه ششم توسعه و طبقه بندی در ۵ سال آینده و با حضور هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغ ملک و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.
خادمی در ابتدا با اشاره به اتمام بررسی برنامه ششم توسعه گفت: برنامه ششم مانند برنامه پنجم بود، ولی آنچه که مهم است اجرای برنامه ها است. متاسفانه فقط ۲۵ درصد برنامه پنجم اجرا شد؛ امیدوار هستیم به شرطی که ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه توسط دولت انجام شود، میتوانیم بگوییم موفق هستیم.
وی با بیان این مسئله که در سال ۱۴۰۰ قرار است در منطقه کشور نخست باشیم، بیان داشت: متاسفانه با وجود این اهداف، نمیتوانیم در خیلی از زمینه ها چنین موفقیتی برسیم، ولی امیدوار هستیم در برنامه ششم تا حدود زیادی به اهداف برسیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تصریح بر اینکه برنامه ششم آرمانی نوشته نشده است، اظهار داشت: کشورمان آنقدر پتانسیل دارد که به اهدافمان برسیم؛ باید شرایط خیلی بهتری میداشتیم و در سطح حداقل کشوری مثل کره جنوبی باشیم.
خادمی در خصوص علل اجرایی نشدن برنامه های توسعه عنوان داشت: برنامه ها ضمانت اجرایی ندارد زیرا تقریبا آنها را اجرا نمیکنند و اگر هم برنامه ها را اجرا نکنند، کسی پاسخگو نیست؛ وقتی هم پاسخگو نیستند علاقه و انگیزه ای هم برای اجرا و کار ندارند.
وی افزود: اشکالی که این برنامه دارد این است که برای ضمانت اجرایی از کلمات کلی استفاده شده است. به عنوان مثال میگوییم در فلان بخش باید رشد پیدا کنیم ولی نوشته نشده است که چه میزان رشد پیدا کنیم؛ یا عنوان کرده ایم کودکان کار ۲۵ درصد کاهش پیدا کنند، در حالی که اصلا نگفتهایم تعداد آنها چند نفر است که ۲۵ درصد باید کم شوند.
گفتنی است، برنامه "بهارستان" پنجشنبه ها ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشود و علاقهمندان میتوانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنند.
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