اجرای ۷۰ پروژه در شرق مازندران/ ۱۰ درصد میانکاله خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد شاعری، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بهشهر افزود: آب‌رسانی به ۱۲ روستای شرق مازندران، افتتاح فاز اول آسفالت بهشهر به بندر امیرآباد، افتتاح ۴ مرکز بهداشتی، اختصاص سه دستگاه آمبولانس، آسفالت ۴۰ کیلومتر راه روستایی، طرح‌های هادی، اختصاص یک هزار هکتار به شهرک صنعتی بهشهر و گلوگاه از زمین‌های بانک زمین و... ازجمله این پروژه‌های آماده بهره‌برداری در شرق مازندران است.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۶ میلیون هکتار جنگل که میراث چندین ساله ما است در ۵۰ سال گذشته از بین رفته است و یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار جنگل‌های شمال هم رد سال‌های گذشته از بین رفته است، بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌ها در برنامه ششم و از سال ۹۸ ممنوع شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی همچنین با اشاره به اینکه در برنامه ششم جلوی واردات ترا ریخته که حاصل دست‌کاری ژنتیکی است گرفته‌شده است، ادامه داد: وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی درگذشته کنترل دقیق برای ورود محصولاتی همچون ذرت، سویا، پنبه و... را به داخل کشور انجام نمی‌داد و اکنون با قانون جدید این مشکلات از بین رفته و کنترل دقیق انجام خواهد شد.

شاعری گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیسیون کشاورزی مقرر شد تا پایان برنامه ششم، سالانه ۶۰۰ هزار هکتار و درمجموع ۳ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی به سامانه نوین آبیاری مجهز شود که ۸۵ درصد این اعتبارات بلاعوض دولتی است.

وی از خشک شدن بیش از ۱۰ درصد میانکاله خبر داد و افزود: اگر احیای مناسب و درست برای میانکاله بهشهر انجام نشود، سرنوشتی همچون ارومیه در انتظار میانکاله خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی با انتقاد از انتقال آب دریای خزر به سمنان گفت: مخالف شدید این طرح بودم که با فعالیت‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده انتقال آب دریای خزر به استان سمنان از برنامه حذف‌شده است و بر این اعتقادم که اگر انتقال آب در دستور کار است از خلیج‌فارس به‌عنوان دریای آزاد انجام شود نه آب دریای خزر به‌عنوان دریای بسته توجیه مناسبی ندارد.