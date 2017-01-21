اجرای طرح جامع آبخیزداری در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در جلسه بررسی عملکرد پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز استان با ارائه گزارشی از نحوه اقدامات انجام شده در راستای طرح جامع حوزه آبخیزداری استان بیان داشت: طرح جامع حوزه آبخیزداری در عرصه ای به مساحت ۱۵ هزار و ۷۰۰ هکتار در منطقه شوراب و دره نصب از توابع شهرستان های خرم آباد و چگنی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این مناطق به عنوان پایلوت اجرای طرح تعیین شده اند، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی اقدامات اولیه را برای اجرای طرح جامع حوزه آبخیزداری انجام داده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین از پیگیری ها برای تشکیل صندوق حمایت از منابع طبیعی، اجرای پروژه های آبخیزداری، مبارزه با آفات و امراض از جمله لورانتوس (آفت نیمه انگلی دارواش) خبر داد.