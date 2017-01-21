بازیکنان دبیری با لباس آتش نشانی به میدان آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های دبیری تبریز و شهروند ساری از چارچوب بازی های هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ امروز در سالن علوم پزشکی تبریز آغاز شد و این دیدار در پایان با نتیجه پنج بر صفر به پایان رسید.

از حواشی مهم این بازی می توان به ابراز همدردی باشگاه دبیری با حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو تهران اشاره کرد.

بازیکنان تیم دبیری در مراسم آغازین مسابقه با لباس های آتش نشانی حاضر شدند تا با آتش نشانان حادثه دیده در ساختمان پلاسکو تهران ابراز همدردی کرده باشند.

قبل از شروع بازی بازیکنان دو تیم و حاضران در سالن به مناسبت درگذشت برادر رحمان یاوران رییس کانون هواداران باشگاه دبیری و همچنین درگذشت مادر مادر حنیفی بازیکن تیم دبیری تبریز فاتحه قرائت کردند.