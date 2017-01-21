به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب شرب روستاهای دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن تاکید بر ضرورت حفظ روستاها افزود: آبرسانی به روستاها علاوه بر اینکه توسعه را به همره دارد، از ایجاد حاشیه نشینی در شهرها نیز جلوگیری، می کند.

وی اضافه کرد: آب به عنوان یک شاخص رشد به شمار می رود و همه چیز را باید با آن ارزیابی کرد تا بتوانیم از منابع پایدار آب به خوبی برخوردار باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه کشور برای کارهای جاری هزینه می شود، افزود: نمی توان با اندک اعتبارات موجود جوابگوی پروژه های نیمه تمام و مدیران در حوزه آب باید برای اجرای طرح های خود به دنبال مدل های جدید باشند تا فضای امید را برای مردم ایجاد کنند.

حسن بیگی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)، تامین آب شرب در محروم ترین نقاط دامغان و مجتمع های آبرسانی باید در اولویت دستورکار شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سهم سرانه آب در کشور حدود یک هزار و ۶۰۰ متر مکعب است، گفت: امیدواریم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ماموریت خود را به نحو احسن انجام دهد تا بتوانیم همه در یک مسیر مشخص نسبت به مسئله آب حرکت کنیم.

۳۰روستای شهرستان دامغان با مشکلات کمبود اب مواجه هستند که در این جلسه مشکلات اب روستاهای بخش مرکزی و امیرآباد با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.