مارین لوپن: سال ۲۰۱۷ «سال بیداری مردم قاره اروپا» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «مارین لوپن» رهبر افراط گرای حزب «جبهه ملی» فرانسه در گردهمایی احزاب راست اروپا در آلمان «ارز واحد» را ابزاری برای نابودی اقتصاد اتحادیه اروپا دانست و گفت که «هر کشوری باید این امکان را داشته باشد که در صورت تمایل این ارز واحد را کنار بگذارد».

رهبر حزب راست افراطی فرانسه پیش بینی کرد که «برگزیت» دارای اثر دومینو خواهد بود و گفت: «ما هم اکنون شاهد پایان یافتن یک جهان و ظهور جهانی دیگر هستیم. این بازگشتی به [نظام] دولت- ملتهاست».

طبق اظهارات لوپن، سال ۲۰۱۷ «سال بیداری مردم قاره اروپا» خواهد بود. لوپن پس از این گردهمایی خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: «ما می توانیم این پیروزی ایدئولوژیک را به یک پیروزی سیاسی تبدیل کنیم و بر این جهان فرالیبرال و ضددموکراتیک که در آن افراد غیرمنتخب بدون مواجهه با هرگونه مخالفتی برای سایرین تصمیم گیری می کنند، نقطه پایانی بگذاریم».

لوپن همچنین از «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به دلیل اتخاذ سیاستهای مهاجرتی بشدت انتقاد کرد و مدعی شد که سیاست ریاضت اقتصادی مورد حمایت اتحادیه اروپا «به تولید فقر» و «رنج و تألم» بسیاری از مردم فرانسه و آلمان انجامیده است.