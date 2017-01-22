  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۷

ساندی تایمر خبر داد؛

شلیک موشک توسط زیردریایی هسته ای انگلیس به سواحل آمریکا

شلیک موشک توسط زیردریایی هسته ای انگلیس به سواحل آمریکا

یک رسانه غربی از آزمایش یک موشک توسط زیردریایی هسته ای انگلیس در سواحل آمریکا و احتمال شلیک آن به سمت ایالات متحده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز در خبری افشاگرانه نوشت: در شلیک آزمایشی یک موشک تریدنت از زیردریایی انگلیسی در سواحل فلوریدا احتمالا اشتباهی صورت گرفته و این موشک به سمت سواحل آمریکا شلیک شده است.

این اولین آزمایش موشکی زیردریایی های تریدنت انگلیس در چهار سال گذشته بوده و اندکی قبل از آنکه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس شود انجام شده است.

به نوشته ساندی تایمز، ترزا می در جلسه پارلمان انگلیس که در مورد اختصاص بودجه ۴۰ میلیارد پوندی به زیردریایی های تریدنت برگزار شده بود از دادن هر نوع توضیحی درخصوص این شلیک اشتباه خودداری کرد.

به گزارش مهر، پارلمان انگلیس در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ساخت چهار زیردریایی هسته ای جایگزین با هزینه تقریبی ۳۱ میلیارد پوند را تایید می‌کند.

کد مطلب 3883802
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه