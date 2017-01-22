شلیک موشک توسط زیردریایی هسته ای انگلیس به سواحل آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تایمز در خبری افشاگرانه نوشت: در شلیک آزمایشی یک موشک تریدنت از زیردریایی انگلیسی در سواحل فلوریدا احتمالا اشتباهی صورت گرفته و این موشک به سمت سواحل آمریکا شلیک شده است.

این اولین آزمایش موشکی زیردریایی های تریدنت انگلیس در چهار سال گذشته بوده و اندکی قبل از آنکه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس شود انجام شده است.

به نوشته ساندی تایمز، ترزا می در جلسه پارلمان انگلیس که در مورد اختصاص بودجه ۴۰ میلیارد پوندی به زیردریایی های تریدنت برگزار شده بود از دادن هر نوع توضیحی درخصوص این شلیک اشتباه خودداری کرد.

به گزارش مهر، پارلمان انگلیس در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ساخت چهار زیردریایی هسته ای جایگزین با هزینه تقریبی ۳۱ میلیارد پوند را تایید می‌کند.