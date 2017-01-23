  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

از بابت پنهان کاری؛

وزیر دفاع انگلیس به پارلمان یک توضیح بدهکار شد

وزیر دفاع انگلیس به پارلمان یک توضیح بدهکار شد

پنهان کاری بابت آزمایش ناموفق پرتاب موشک تریدنت آن هم یک ماه قبل از تایید بودجه نوسازی یگان زیردریایی های هسته ای انگلستان، اعضای پارلمان این کشور را به فکر توضیح خواستن از وزیر دفاع انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلستان قرار است از بابت آزمایش ناموفق موشک تریدنتی که در ماه ژوئن سال گذشته (۲۰۱۶) از یکی از زیردریایی های هسته ای این کشور در آب های فراساحلی ایالت «فلوریدا» آمریکا شلیک و از دید رسانه ها مخفی نگه داشته شد، به اعضای پارلمان بریتانیا حساب پس دهد.

گفتنی است دیروز یکشنبه، روزنامه «ساندی تایمز» برای نخستین بار خبر این آزمایش موشکی را اعلام کرد که یک ماه قبل از رای پارلمان به اختصاص ۴۰ میلیارد پوند انگلیس برای نوسازی ناوگان زیردریایی های مجهز به سیستم تریدنت، انجام گرفته است.

این در حالی است که «ترزا می» نخست وزیر انگلستان، دیروز چهار بار این پرسش را که آیا از این آزمایش موشکی مطلع بوده یا خیر، بی پاسخ گذاشت و تنها به این شعار قدیمی اکتفا کرد که «من به موشک های تریدنتمان ایمان راسخ دارم»!

آنچه که برای رسانه های خارجی مهم است، عدم اطلاع رسانی از بابت انجام این آزمایش است حال آنکه رسانه های انگلیسی و همچنین نمایندگان پارلمان شاکی هستند که چرا در خصوص عدم موفقیت آزمایش، پنهان کاری صورت گرفته است.

حالا، فالون نه تنها باید پاسخگوی این پنهان کاری باشد بلکه باید برای تقاضای حزب کارگر، اصلی ترین نیروی اپوزیسیون پارلمان، مبنی بر تحقیق کامل پیرامون موضوع نیز چاره ای بیندیشد.

گفتنی است که طفره رفتن می از پاسخگویی، تصمیم وی به اعمال فشار بر پارلمان به تصویب لایحه تامین بودجه نوسازی ناوگان زیردریایی هسته ای انگلستان، تنها چند هفته پس از انجام این آزمایش ناموفق را زیر سوال می برد حال آنکه به گفته بسیاری از صاحبنظران، این پنهان کاری کاملا عجیب و دور از انتظار است.

کد مطلب 3884893
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها