بر اساس این گزارش، درس «کارگاه قرائت و ترجمه قرآن» در رشته علوم قرآن و حدیث، نیمسال دوم تحصیلی ارائه خواهد شد. در همین راستا، نشستی تحت عنوان «نشست تخصصی مصاحف آموزشی قرآن کریم (ویژه رشته علوم قرآن و حدیث)»، بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.

طبق اعلام مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، پس از تصویب رشته تجمیعی علوم قرآن و حدیث در کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طراحی مصحف آموزشی ویژه دانشجویان این رشته، در ادامه روند تحقق اهداف این رشته در دستور کار قرار گرفت که با مدیریت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در حال انجام است. با توجه به رویکردهای مختلف در تدوین مصاحف آموزشی قرآن کریم، که غالباً غیر قابل جمع است، و نیز در راستای تحقق وفاق جمعی در طراحی و اجرای برنامه‌های درسی، نهایتاً چند مصحف آموزشی به عنوان منابع اصلی ۱۴ واحد مذکور پیشنهاد خواهد شد تا استادان، بنا به نظریه مختارشان در حوزه آموزش قرآن، یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. یکی از فواید این کار، ارزیابی مصاحف و نظریه‌های آموزش قرآن پس از تدریس هر یک از مصاحف و بازخوردگیری و وصول به نظریه مطلوب در طراحی مصحف آموزشی قرآن کریم خواهد بود.

بر همین اساس، مصاحف آموزشی قرآن کریم که در حال تهیه است، عبارت‌اند از: «مصحف مشترک با حوزه علمیه»، که گامی است در راستای ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه، «مصحف در محضر قرآن کریم» که منطبق است با نظر برخی استادان که قائل به ضرورت فهم دقیق معنای واژگان و ترکیبات توسط دانشجو هستند، «مصحفی براساس نظریه زبان قرآن» که می‌تواند به عنوان کتاب کار مصاحف دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد، مصحف «تفسیر القرآن الکریم» تألیف علامه محقق سید عبدالله شبر مطابق نظر استادانی که قائل به عربی بودن متون آموزشی دانشجویان علوم قرآن و حدیث از ابتدای تحصیل هستند، «مصحف آموزشی ذکر مبارک» و مصحفی «ویژه مناطق سنی‌نشین» که تمام این مصاحف نیازمند پیوست روش تدریس منطبق با اهداف مندرج در سرفصل‌ها هستند.

در این راستا، دبیرخانه نشست تخصصی مصاحف آموزشی قرآن کریم، از کلیه مدرسین درس کارگاه قرائت و ترجمه قرآنِ گروه‌های علوم قرآن و حدیث دانشگاه‌های کشور، جهت حضور در این نشست، دعوت به عمل آورده است و مدرسین جهت اخذ اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۲۲۳۳۰۳۳ (دبیرخانه نشست) تماس حاصل کنند.