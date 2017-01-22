اسکارلت جوهانسون در تظاهرات ضد ترامپ/ میکروفن قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، اسکارلت جوهانسون با حضور در راهپیمایی زنان که جمعیت آن بیش از نیم میلیون نفر برآورد شده در سخنرانی خود از شرکت کنندگان خواست تا حمایت خود را از تسهیلات حمایتی از زنان دریغ نکنند.

او تنها فرصت یافت ۷ دقیقه صحبت کند و میکروفون او ناگهان قطع شد، اما این بازیگر ۳۲ ساله پس از چند دقیقه دوباره به صحبت‌هایش ادامه داد. وی از ترامپ خواست تا به حقوق دختر او نیز فکر کند و همان امکاناتی را در اختیارش قرار دهد که در اختیار ایوانکا ترامپ دختر ترامپ در زمان رشدش بود.

جوهانسون گفت: از دخترم حمایت کن؛ چون او ممکن است در نتیجه تصمیمات تو در کشوری بزرگ شود که که به عقب کشیده می‌شود نه به جلو.

وی گفت: پرزیدنت ترامپ، من به شما رای ندادم اما به شما احترام می‌گذارم چون رییس جمهوری این مملکت هستید و دلم می‌خواهد بتوانم از شما حمایت کنم. اما اول از شما می‌خواهم تا شما از من حمایت کنید.

اشلی جاد، مدونا، آلیشیا کیز، آمریکا فرارا، مایکل مور و جانل موآنا از دیگر حاضران در این تظاهرات بودند.