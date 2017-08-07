به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سلما هایک، بازیگر و تهیه کننده پیش از انتخاب ترامپ و بر اثر اختلافی که با همسایهاش پیدا کرد بود و امکان برنده شدن او در این ماجرا، به این نتیجه رسیده بود که آمریکا جایی است که ترامپ میتواند در آن برنده انتخابات شود.
این بازیگر مکزیکی-آمریکایی در اختلافی که با همسایهاش پیدا کرده بود، شاهد شلیک همسایه به سگش و کشته شدن او شد و بعد در مواجهه با پلیس دریافت که چنین افرادی میتوانند با صحنهسازی برنده ماجرا هم بشوند.
هایک مهاجری مکزیکی در آمریکا که نیمه اسپانیایی تبار و نیمه لبنانی است و در لندن زندگی میکند و همسری فرانسوی دارد که میلیاردی است که مالک کمپانی سن لورن و گوچی و استلا مککارتنی است، از همانجا دریافت که این فرهنگ میتواند موجب روی کار آمدن فردی چون ترامپ بشود.
وی در مصاحبهای با گاردین در حالی که درباره تازهترین فیلمش با عنوان«محافظ شخصی هیتمن» صحبت میکرد به مساله دیوار کشیدن بین آمریکا و مکزیک اشاره کرد و گفت: ترامپ نمیتواند دیواری را که از آن حرف میزند بسازد.
او در این باره گفت: فکر میکنم این کار دیوانهوار است و موجب بروز اتفاقهای غیرمنتظره و تراژیک میشود.
هایک که در چند سکانس کوتاه از فیلم «محافظ شخصی هیتمن» حضور دارد، آنقدر در این فیلم تاثیرگذار بوده که ساموئل ال جکسون دیگر بازیگر فیلم مدعی شده او همه فیلم را مال خودش کرده است.
هایک پیشتر هم به ترامپ اعتراض کرده و از حقوق زنانی که مدعی شده بودند ترامپ به آنها تعدی کرده، دفاع کرده بود.
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