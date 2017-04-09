اسکارلت جوهانسون دختر ترامپ را بزدل خواند/ ماجرای عطر خیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، به تازگی وقتی اسکارلت جوهانسون برای یک ویدیوی هجو کوتاه در برنامه «اس‌ان‌ال» یا «پخش زنده شنبه شب» با عنوان «همدست» کلاه گیس بلوند به سر کرد تا نقش ایوانکا ترامپ را بازی کند، سر و صدای زیادی به پا شد.

در مصاحبه‌ای که به تازگی دختر رییس جمهوری آمریکا داشت، در اشاره به همین ویدیو که یک تبلیغ هجو در مورد یک عطر خیالی به نام «همدست» بود، با سوال‌هایی روبه رو شد. در پاسخ به آن‌ها ایوانکا ترامپ اصرار کرد که او در امور سیاسی حضوری پررنگ دارد و همیشه سعی می‌کند دولت ریاست جمهوری فعلی را از پشت پرده هدایت کند.

اسکارلت جوهانسون که در برنامه‌ای با عنوان «زنان تینا براون در نشست جهانی» صحبت می‌کرد، این ماجرا را ادامه داد و دختر اول آمریکا را «بزدل» خواند. او گفت: «ایوانکا گفت حس می‌کند بزرگترین تغییرها عملا پشت درهای بسته شکل می‌گیرند و هیچ کس در عمل نخواهد دانست که او باعث و بانی این تغییرها بوده است.»

او اضافه کرد: «و من با خودم فکر کردم، خب چقدر نیروبخش! ببینید چقدر این طرز تفکر قدیمی است، این ایده که پشت یک مرد بزرگ، یک زن بزرگ قرار دارد. چطور است که جلوی او یا کنار او باشد؟ این ایده‌ای بسیار قدیمی و سنتی است که برای اینکه بتوانید یک زن قدرتمند باشید، نباید به نظر نگران بیایید، چون کسی ممکن است فکر کند شما بیش از حد اعتراض می‌کنید یا اینکه قوی هستید. نگران می‌شوند نکند نگاه بدی به آن‌ها پیش آید. این بسیار قدیمی و در حقیقت بسیار بزدلانه است.»

جوهانسون در ادامه در مورد سختی این موقعیت صحبت کرد که اگر ببینید «والدین‌تان در شرایطی قرار بگیرند که نمی‌خواهند» چه کار باید بکنید؟

در عین حال، از آنجا که ایوانکا در مصاحبه‌اش گفته بود «اگر معنی کلمه همدست این است که آدم بخواهد تغییری مثبت ایجاد کند و تاثیری خوب داشته باشد، پس بله من همدست هستم»، دیکشنری میریام-وبستر که در اواسط سده ۱۸۰۰ نوشته شده، مورد توجه زیادی واقع شد.

بعد از این صحبت‌های ترامپ که باعث شد بحث های زیادی هم به وجود بیاید، این دیکشنری در توییتر جواب او را داد و لینکی از توصیف دقیق کلمه «همدست» را هم پیوست کرد که آن را اینطور توضیح می‌داد: «کمک کردن به ارتکاب جرم یا انجام دادن کاری غلط به هر شیوه.»

جوهانسون مدتی است به مسایل سیاسی توجه نشان می‌دهد و با روی کار آمدن ترامپ این فعالیت‌ها را بیشتر هم کرده است. او به تازگی گفت با بزرگ‌تر شدن فرزندش بیشتر در امور سیاسی و مسایل داخلی کشور وقت خواهد گذاشت.

این بازیگر پرفروش‌ترین بازیگر سال ۲۰۱۶ نام گرفته است.