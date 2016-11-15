برنامه ویژه زنان آمریکایی برای «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، البته در این تظاهرات که قرار است در واشنگتن و یک روز بعد از مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» برگزار شود مردان نیز حضور خواهند داشت.
در همین رابطه صفحه ای با نام «راهپیمایی زنان در واشنگتن» در فیسبوک ایجاد شده که تا روز گذشه ۶۶ هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند.
از دیروز دوشنبه علاوه بر کسانی که با قطعیت از شرکت در این راهپیمایی خبر دادند، ۱۵۶ هزار نفر دیگر نیز علاقه خود را به شرکت در این تظاهرات اعلام کردند.
بر اساس این گزارش، مردم سایر ایالت های آمریکا نیز با ابراز علاقه به این مسئله برای برگزاری راهپیماییهای مشابه اعلام آمادگی میکنند.
طبق برخی گمانهزنیها، این راهپیمایی که یک روز پس از آغاز دوره زمامداری ترامپ برگزار خواهد شد ممکن است به یک راهپیمایی ضد ترامپ مبدل شود. بااینحال یکی از سازماندهی کنندگان این راهپیمایی به شبکه «سیانان» گفت این راهپیمایی تنها با هدف جلبتوجه به مسائل بانوان ازجمله تجاوز جنسی و تبعیض در محل کار برگزار خواهد شود.
وی با اشاره به اینکه هر دو حزب اصلی سیاسی آمریکا از این راهپیمایی حمایت میکنند، افزود: ما قدرتمند هستیم اما این یک انتخابات بسیار متفاوت برای عده زیادی از زنان بوده است.
در صفحه فیسبوک این راهپیمایی آمده است این یک «راهپیمایی فراگیر» برای «تمامی کسانی است که از حقوق بانوان حمایت میکنند.
خبر اعلام برگزاری این راهپیمایی، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری امریکا مطرح شد که بهرغم انتقادها از نحوه رفتار وی با بانوان صورت گرفت.
چندی پیش واشنگتن پست فایلی ویدئویی منتشر کرد که در آن ترامپ صحبتهای زشتی درباره زنان و ارتباط با آنها مطرح میکند. انتشار این فایل، نهتنها موجب شد تا حمایت های مردمی از ترامپ کاهش یابد، بلکه خشم مقامات حزب جمهوریخواه امریکا را نیز به دنبال داشت.
راهپیمایی یادشده میتواند مشکل جدیدی برای ترامپ ایجاد کند که پیروزی وی در انتخابات، خشم بسیاری از امریکاییها را برانگیخته است.
پس از اعلام پیروزی ترامپ هزاران معترض با برپایی راهپیمایی در مناطق مختلف آمریکا از ترامپ میخواهند به علت وعدههای انتخاباتی نژادپرستانه و تفرقهانگیز خود استعفا دهد.
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