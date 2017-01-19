به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اسکارلت جوهانسون، کیتی پری و رقیب دیرینه ترامپ یعنی شِر (خواننده) از جمله کسانی خواهند بود که در «راهپیمایی زنان در واشنگتن» در روز بیست و یکم ژانویه یعنی روز بعد از مراسم تحلیف، شرکت می‌کنند. انتظار می رود بیش از ۲۰۰ هزار نفر در این رخداد حضور داشته باشند که اوزو آدوبا، امریکا فرارا، پاتریشیا آرکت، فرنسس مک دورمند، جولین مور و ایمی شومر هم در میان آنها حضور خواهند داشت.

شِر هم که بیش از ۶ سال است در توییتر با ترامپ درگیری دارد، انتظار می‌رود در این راهپیمایی‌ها شرکت کند. در ماه آگوست سال ۲۰۱۵، این خواننده ترامپ را به گودزیلا تشبیه کرد و ماه بعد از آن هم گفت دوست دارد این تاجر را داخل یک کوه آتشفشان بیندازد.

ترامپ هم که به خاطر این مشهور است که نمی‌خواهد یا نمی تواند انتقاد را نادیده بگیرد، گفته مسیر حرفه‌ای کاری این خواننده رو به موت است. همانطور که رییس جمهور منتخب عادت به انجام این کار دارد، او همچنین از ظاهر شر انتقاد کرده و ادعا کرده که طی بگومگوهای توییتری اش با این خواننده و بازیگر، او را «ترکونده» است.

همیشه مراسم تحلیف رییس جمهورها پر از ستاره بوده است. بیانسه و کلی کلارکسون در دومین مراسم تحلیف باراک اوباما برنامه اجرا کردند. آریتا فرنکلین در نخستین مراسم در سال ۲۰۰۹ آواز خواند. باب دیلن در کنسرتی برای کلینتونروی صحنه رفته بود و فلیت وودمک هم دوباره اعضای گروهش را کنار هم آورده بود تا بتواند در مراسم بعد از تحلیف او اجرا کند.

فرانک سیناترا شخصا مسئولیت سازمان دهی مراسم مهمانی بعد از تحلیف جان اف. کندی را در سال ۱۹۶۱ بر عهده داشت و حتی جرج دبلیو بوش هم موفق شد ریکی مارتین را راضی به اجرا کردن برنامه برایش بکند.

البته نبودن سلبریتی‌ها و افراد درجه یک در مراسم تحلیف ترامپ به خاطر تلاش کم در این زمینه نبوده است. سلن دیون، التون جان، آندریا بوچلی و گارت بروکس همگی دعوت او را برای اجرا در مراسم تحلیفش رد کردند. شانون تویید یعنی همسر جین سیمونز هم اعلام کرد از گروه وی دعوت شده تا در این مراسم روی صحنه برود، اما آن‌ها هم این دعوت را رد کردند.

به این ترتیب، اجراکننده اصلی در روز بزرگ ترامپ، جکی اوانچو است که ۶ سال پیش در برنامه استعدادیابی آمریکا حضور پیدا کرد و از آن موقع تا به حال چند آلبوم منتشر کرده است. توبی کیت خواننده موسیقی کانتری و گروه تری دورز داون هم روز پیش از مراسم تحلیف در یکی از گردهمایی های «آمریکا را دوباره بزرگ کنید» ترامپ برنامه اجرا می‌کنند. البته هم‌زمان با این برنامه یک کنسرت ضد ترامپ دیگر توسط رپر معروف یعنی کامن و گروه راک پرطرفدار نشنال برگزار می‌شود.

ترامپ گفته مراسم تحلیف «بسیار بسیار خاص، بسیار زیبا» خواهد بود و جزییات بیشتری از آن را آشکار نکرده است. روز دهم ژانویه، تام باراک که رییس کمیته تحلیف رییس جمهوری ترامپ است، کمی جزییات بیشتر داد و گفت قرار است برنامه روز «حول محور ترامپ با احساسات نرم آن مکان» بچرخد. او در پاسخ به سوالی درباره نبود سلبریتی ها گفت: «ما از این نظر خوش شانسیم که بزرگترین سلبریتی دنیا یعنی رییس جمهور منتخب را داریم.»