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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۵۸

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یاسوج:

آتش نشانی یاسوج برای امدادرسانی نیازمند تجهیزات است

آتش نشانی یاسوج برای امدادرسانی نیازمند تجهیزات است

یاسوج- مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یاسوج گفت: آتش نشانی یاسوج برای امداد رسانی نیازمند تجهیزات به روز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آتش نشانی یاسوج سالانه به بیش از یک هزار حادثه و سوانح در یاسوج امدادرسانی می کند و این سازمان به تجهیزاتی همچون نردبان هیدرولیکی وتجهیزات به روز امداد ونجات مجهز نیست.

وی بیان کرد: این امر در آتش سوزی ها جان آتش نشانان و مردم را به خطر می اندازد.

رستمی تصریح کرد: برای اطفای حریق در آپارتمانهای بلند برای امدادرسانی در مواقع بحرانی نردبان هیدرولیکی و بلند نیاز است.

وی افزود: این نردبان مجهز به سیستم اطفای حریق بوده و اگر آتش سوزی در طبقات بالای ساختمانی رخ دهد آب مورد نیازبه بالاترین بخش نردبان فرستاده شده وکار اطفای حریق با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

کد مطلب 3884631

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