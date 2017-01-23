  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۹

شامگاه یکشنبه پایان یافت؛

گفتگو ۵ ساعته ایران، ترکیه و روسیه پیش از آغاز نشست آستانه

گفتگو ۵ ساعته ایران، ترکیه و روسیه پیش از آغاز نشست آستانه

دور اول گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه در قزاقستان پیش از برگزاری نشست آستانه، به مدت ۵ ساعت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دور گفتگوهای سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص اجلاس آستانه، شامگاه یکشنبه در هتل ماریوت پایتخت قزاقستان پایان یافت.

در این گفتگوها که حدود ۵ ساعت طول کشید هیات های سه کشور به ریاست لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در خصوص آخرین هماهنگی های اجرائی اجلاس آستانه، برنامه های اجلاس و همچنین بیانیه پایانی آن رایزنی و تبادل نظر کردند.

گفتنی است،  وزیر خارجه قزاقستان به عنوان میزبان این مذاکرات، به افتخار روسای هیات های ایران، ترکیه و روسیه که ناظران اجلاس آستانه هستند روز یکشنبه ضیافت نهاری را ترتیب داد.

کد مطلب 3884817
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها