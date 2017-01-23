به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی میگلی نژاد شهردار بوشهر در نشست با سرمایهگذاران کره جنوبی با بیان این مطلب که امیدواریم با مطالعه کامل آمده و تحت تأثیر مسائل سیاسی روز دنیا قرار نگرفته باشید گفت: روابط ایران با کره جنوبی در همه زمینه ها یک رابطه مستحکم بوده و امیدواریم در بوشهر هم شاهد همکاری دو جانبه برای استحکام این روابط باشیم.
شهردار بندر بوشهر افزود: امنترین نقطه در دنیا برای کار بیزینس ایران میتواند باشد و ما میخواهیم ببینیم اکنون که به ایران آمده اید چند درصدی از کار انجام شده است.
نماینده کره جنوبی بیان کرد: در ابتدا از جنابعالی بابت در اختیار گذاشتن وقت و پذیرفتن ما تشکر می کنیم که اجازه داده اید که به این شهر بیاییم؛ نامه ضمانت از بانک کره آورده ایم که تا ۶۰۰ میلیون دلار میتوانیم سرمایهگذاری کنیم و فقط یک سری نامهنگاریهایی بین بانک ایران و کره باقی مانده است که باید انجام شود.
شهردار بوشهر عنوان کرد: از ابتدا این اعتماد را داشتهایم و داریم که با سرمایهگذاران کرهای وارد پروژه شویم، ضمانت ما را بانک میکند؛ شما برآورد هزینه را به ما اعلام کنید تا با مشاوران آن را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه را اعلام کنیم.
دومین نشست شهردار بندر بوشهر با سرمایهگذاران کرهای در خصوص ساخت منوریل و هتل پنج ستاره در سالن اجتماعات شهرداری با حضور معاونین و مدیران شهرداری و نماینده بانک شهر تهران برگزار شد.
گفتنی است در این نشست قرار شد مبلغ تمام شده و مشخصات فنی پروژه منوریل از سوی سرمایهگذاران کرهای ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده به شهرداری بندر بوشهر اعلام شود.
در پایان این نشست شهردار بندر بوشهر به همراه سرمایه گذاران کرهای از محلهای منوریل و هتل پنج ستاره بازدید کرده و به یک سری توافقاتی رسیدند.
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