به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر سه‌شنبه در همایش رسانه مطالبه‌گر در بوشهر اظهار داشت: دشمن در شرایط کنونی توان مقابله و حمله به کشور مار را ندارد چراکه زیان این جنگ برای آنها بسیار زیاد خواهد بود.

وی وحدت و انسجام را در شرایط کنونی ضروری دانست و ادامه داد: نیازمند تقویت روحیه و رفتار انقلابی در دولت هستیم و امروز برای موفقیت در جنگ اقتصادی باید همه دست به دست هم بدهیم و به دولت و نظام کمک کنیم.

استاندار بوشهر بیان کرد: فضای استان ما بیش از اینکه کاری باشد، سیاست‌زده است و در حالی که دیگر استان‌ها اینگونه نیستند و فضای مناسب در این استان‌ها برقرار است.

وی با بیان اینکه در این جنگ اقتصادی به جذب سرمایه گذاران نیاز داریم، خاطرنشان کرد: بوشهری‌ها و مسئولان این استان سرمایه‌گذارستیز هستند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از این استان فرار کرده‌اند.

محمدی‌زاده با بیان اینکه از رسانه‌ها می‌خوام که مطالبه جوان گرایی را از ما داشته باشند، تصریح کرد: در انتصاب‌های اولیه در استان بوشهر خیلی جوان‌گرا نبوده‌ایم ولی در انتصاب معاونین مدیران کل، بخشداران و معاونین فرمانداران نگاه ویژه‌ای به جوانان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه خطاب ما به مدیران استان این است که از هیچ رسانه‌ای شکایت نکنند، افزود: مسئولان با خبرنگاران رابطه پدر و فرزندی داشته باشند و حمایت کنند و در صورت بروز خطا به جای شکایت، آنها را نصیحت کنند.

استاندار بوشهر خواستار تشکیل شورای حل اختلاف رسانه‌ای در استان بوشهر شد و بیان کرد: به منظور توسعه آموزش رسانه‌ها، رفع مشکلات معیشتی و مسکن خبرنگاران پیگیری لازم را خواهیم داشت.