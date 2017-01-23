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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

مذاکرات ادامه دارد؛

مدرس برزیلی مربی تیم ملی فوتسال می شود/الینی به اردوی بهمن نمیرسد

مدرس برزیلی مربی تیم ملی فوتسال می شود/الینی به اردوی بهمن نمیرسد

مربی بدنساز مدنظر فدراسیون فوتبال برای تیم ملی فوتسال به اردوی بهمن ماه این تیم نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از درخواستهای سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بعد از تمدید قرادادش با این تیم تا مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰، اضافه شدن یک مربی بدنساز خارجی بود.

این مربی بدنساز «الینی» مدرس برزیلی است که از سوی فیفا، در دوره های آموزشی مختلف شرکت می کند. الینی چندی پیش هم برای حضور در دوره سطح سه مربیگری فوتسال به ایران آمده بود.

قرار است در صورت توافق نهایی، الینی با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد همکاری امضا و کارش را در تیم ملی فوتسال شروع کند. مذاکرات با این مربی برزیلی ادامه دارد ولی به نظر می رسد وی به اردوی بهمن ماه تیم ملی فوتسال نخواهد رسید.

کد مطلب 3885163

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