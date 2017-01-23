برنامه های کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، مسوول کمیته کودک و نوجوانان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در نشست رسانهای تشریح برنامههای این کمیته که صبح روز چهارم بهمن در تهران برگزار شد، گفت: برنامههای این کمیته با مشارکت دیگر دستگاههای فرهنگی با برنامههای شادی همراه خواهد بود اما بخشی از این برنامهها متناسب با ایام فاطمیه تغییر خواهد یافت.
وی در ادامه، تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) را در روز سهشنبه ۵ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ آغازگر برنامههای این کمیته عنوان کرد و از افتتاح ۲۲ مرکز فرهنگیهنری ثابت، مرکز سیار شهری و روستایی، مراکز فروش و سالن سینمای در استانهای مختلف کشور به عنوان مهمترین برنامههای کمیته کودک و نوجوان در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نام برد.
به گفته حاجیانزاده انتشار پوستر کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با درج شعار دهه فجر سال ۱۳۹۵ با عنوان «گفتمان انقلاب اسلامی زمینهساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی»، گرامیداشت لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی(ره) در مرقد مطهر و برگزاری برنامه حاملان قرآن از سوی اعضای مراکز کانون استان تهران از دیگر برنامههای کانون در تهران است.
مدیرعامل کانون از برگزاری مسابقه عکس و فیلم در پورتال کودک ۲۴، مسابقه اینترنتی «مسیر پیروزی در کلام آسمانی» در سایت مسابقات کانون، نمایش نیم بهای فیلمهای کودک و نوجوان در سینماهای کانون در سراسر کشور، اجرای تئاتر به صورت رایگان در برخی کتابخانههای کانون سراسر کشور و نیمبهاء در مرکز تئاتر کانون تهران، و سفر تریلی سیار کانون به استانهای گلستان، سمنان و در زوهای دهه فجر خبر داد.
مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر همچنین برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در دو بخش رقابتی و جنبی در تهران با حضور ۵۷ برگزیده شامل ۲۰ مربی کانون، ۵ قصهگوی آزاد، ۱۰ پدربزرگ و مادر بزرگ، ۱۱ نوجوان، ۳ قصهگوی فراگیر و ۸ قصهگوی رضوی، برپایی ششمین نمایشگاه دوسالانه هنرهای تجسمی اعضای کانون، حضور مربیان قصهگوی کانون در مدارس، برپایی نمایشگاه تولیدات کانون و حضور نمایشهای کانون در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و تجهیز کتابخانههای مدارس، مساجد و بخش کودکان بیمارستانهای تهران را از دیگر برنامههای این کمیته در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب دانست.
مدیرعامل کانون در این نشست برخی برنامههای استانی این کمیته را هم تشریح کرد که از جمله آن میتوان به نمایش رایگان فیلم سینمایی «بچهاینجا» در سالنهای سینما کانون خوزستان با محوریت زندگی شهید بهنام محمدی مدافع نوجوان خرمشهر، حضور بر مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، برگزاری ۹۴۰ مراسم جشن و شادی در مراکز فرهنگیهنری کانون، برگزاری نمایشگاه آثار اعضا و مربیان، شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، و عضویت رایگان کودکان و نوجوانان در مراکز کانون اشاره کرد.
اجرای نمایش عروسکی، سرود، قصهگویی، مسابقه و اجرای موسیقیهای انقلابی، قصهگویی با موضوع وقایع و شخصیتهای دوران انقلاب اسلامی، خاطرهگویی، شعرخوانی و خواندن قطعههای ادبی، دعوت از هنرمندان، مسوولان، اعضای قدیمی کانون از دیگر برنامههای دهه فجر مراکز کانون است که حاجیانزاده به آنها نیز اشاره کرد.
او در این زمینه افزود: برنامههایی نیز از سوی مراکز سیار شهری و روستایی و کتابخانههای پستی برای این روزها تدارک دیده شده است.
وی در همین حال از برگزاری جشنواره بازیهای بومی و محلی در مراکز کانون استان اردبیل، جشنواره نقالی در کانون گناوه استان بوشهر، یادواره شهدای کودک و نوجوان در سیستان و بلوچستان، جشنواره منطقهای انیمیشن با عنوان «صبح پویا» در خراسان رضوی، حضور اعضا مراکز فرهنگی هنری کانون استان قم در بیت حضرت امام خمینی(ره) به عنوان برخی برنامه های اختصاصی استانها نام برد.
حاجیانزاده در پایان این نشست که در شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، تاکید کرد: بخشی از برنامههای مشارکتی کمیته با مشارکت اعضای دیگر آن مانند سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، صدا و سیما کمیته امداد امام خمینی و ... برگزار میشود.
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