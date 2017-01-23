چاپ جدید «مسیح کردستان» به بازار نشر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات روایت فتح، چاپ جدید زندگی نامه داستانی شهید محمد بروجردی نوشته نصرت الله محمودزاده که پیش از این با عنوان «مسیح کردستان» چاپ شده بود، به تازگی با نام «محمد، مسیح کردستان» توسط انتشارات روایت فتح منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب پیش از این توسط انتشارات ملک اعظم به چاپ رسیده بود و از جمله آثار پر مخاطب ادبیات دفاع مقدس است که چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.

محمودزاده این اثر را در قالب زندگینامه داستانی در ۷۱۲ صفحه نوشته است. این کتاب کامل ترین کتاب در طول سال های گذشته درباره ابعاد زندگی شهید بروجردی است که به ابعاد مختلف جنگ در کردستان و چگونگی پرورش افراد شاخص دفاع مقدس توسط شهید بروجردی می پردازد و تلاش دارد به نحوه مبارزات قبل از انقلاب شهید بروجردی و مبارزه با کومله‌ها و دموکرات‌ها و نحوه جای گرفتن شخصیت شهید بروجردی در قلب مردم کُرد بپردازد.

فرماندهان شهیدی چون صیاد شیرازی، متوسلیان، همت، ناصر کاظمی و کاوه برخی از چهره‌های شاخصی هستند که در اتفاقات این کتاب حضور دارند.

نویسنده اثر در مقدمه کتاب نوشته است:

از شهید بروجردی دست نوشته و نوار صوتی بسیار اندکی به جای مانده و این امر عاملی شد که تحقیقات میدانی به صورت گسترده انجام شود. منابعی که در فصل پایانی کتاب آمده است. انجام نزدیک به پانصد و پنجاه ساعت مصاحبه مفید با شصت نفر توسط اینجانب، نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت بود. بسیاری از مصاحبه شوندگان به دلیل مسئولیتی که داشتند، تنظیم زمان ملاقات بسیار وقت گیر و مشکل بود. به گونه ای که برای انجام یک مصاحبه مدت ها وقت گذاشته شد. اهمیت بعضی از مصاحبه ها به حدی بود که ارزش تحمل این انتظار را داشت؛ بخصوص وقتی لازم بود سیر تفکرات شهید بروجردی از نگاه چند نفر دنبال می شد. این سرمایه گذاری در مرحله تحقیق موجب شد تمام زوایای زندگی شهید بروجردی در کتاب آورده شود. مطالعه بیش از ۶۴ جلد کتاب، مجلات، دست نوشته و نشریات در ۱۵۰۰۰ صفحه و فیش برداری از ۳۰۰۰ صفحه نوار پیاده شده از مصاحبه های انجام شده با بیش از ۱۰۰ نفر که در آرشیو کنگره بزرگداشت سرداران شهید استان تهران ثبت شد، از دیگر اقدامات مرحله تحقیق بود. کشف نقاط مبهم و مهم زندگی شهید بروجردی نیازمند فضای مناسبی بود که لازم دانستم این مرحله سخت را طی هفده سال با رغبت پشت سر بگذارم تا باورتان شود تمام مراحل این زندگی‌نامه چیزی جز واقعیت نیست.

شهید محمد بروجردی از فرماندهان سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی بود که توانست با حُسن برخورد و ابتکار عملی که داشت، کنترل منطقه کردستان را به ایران بازگرداند. از این رو، وی را «مسیح کردستان» می‌نامند.

مراسم رونمایی کتاب مورد اشاره اواخر بهمن ماه برگزار می شود.