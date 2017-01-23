به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری بعد از برد پرسپولیس مقابل گسترش فولاد تبریز، گفت: بازی خیلی خوبی را شاهد بودیم ولی کمی تصمیمات داور زیبایی بازی را کم کرد. روند سوت زدن داور به نحوی بود که باعث ایجاد استرس در بازیکنان می شد. امیدوارم که مسئولان پیگیر این مسئله باشند.

وی درباره دادگاه عالی ورزش و شکایت مربیان پرتغالی سابق باشگاه، گفت: فعلا فقط این دادگاه برگزار شده است. هنوز جواب این دادگاه نیامده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص جذب مدافع جدید تصریح کرد: کارها دارد انجام می شود.

طاهری در پاسخ به این سئوال که جذب سعد ناطق به کجا رسید؟ گفت: درخواستهایمان را به باشگاه عراقی داده ایم و منتظر جواب هستیم.

وی در خصوص بلیت فروشی که قرار بود به باشگاه ها واگذار شود، تاکید کرد: با مهدی تاج هم صحبتهایی انجام دادیم و ایشان هم دستور اجرا دادند ولی متاسفانه الان چندمین بازی است که از نیم فصل دوم می گذرد و هنوز هیچ چیزی در این ارتباط ندیده ایم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره اینکه گفته می شود یک نامه فدایت شوم از سوی باشگاه پرسپولیس به کی روش داده شده است تا مشکلات طرفین تمام شود، گفت: اول اینکه این ادبیات درست نیست. دوم اینکه ما هیچ نامه ای نداده ایم. سوم هم اینکه کی روش با فدراسیون طرف است نه باشگاه پرسپولیس.