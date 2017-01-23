داوری به نفع پرسپولیس بود/ از برانکو دلخور نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از دیدار پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز که با پیروزی یک بر صفر سرخپوشان همراه بود گفت: ما روی یک غفلت گل خوردیم. چیدمان تیممان به نحوی بود که ابتدا گل نخوریم و با یک امتیاز از آزادی خارج شویم اما بازی در آزادی آن هم مقابل هواداران پرسپولیس واقعا سخت است.

بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز اظهار کرد: داور مسابقه تمام صحنه های ۵۰-۵۰ را به نفع پرسپولیس سوت می زد.

بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در رابطه با اینکه داور قصد داشت دو بار به ابراهیم زاده کارت زرد بدهد گفت: صالحی این موضوع را نمی دانست. او ابتدا آمد که به ابراهیم زاده کارت زرد بدهد که وقتی فهمید این کارت زرد دوم این بازیکن است از اخطار منصرف شد.

وی در رابطه با حضورش در رختکن پرسپولیس اظهار کرد: من آمده بودم تا دوستانم را در رختکن ببینم چرا که دو سال خوب را در پرسپولیس گذراندم.

حاتمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از برانکو دلخوری دارد یا خیر، افزود: او مربی قوی ای است و هیچ دلخوری از او ندارم.