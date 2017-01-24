نشست ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی نهایی بیانیه مذاکرات آستانه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دور گفتگوهای سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران برای بررسی نهایی بیانیه مشترک سه کشور در اجلاس بین المللی آستانه، شب گذشته در هتل ماریوت آستانه پایتخت قزاقستان پایان یافت.

هیات های سه کشور به ریاست لاورنتیف، اونال و جابری انصاری امشب برای بررسی نهایی بیانیه مشترک تشکیل جلسه دادند و هر یک از طرف های شرکت کننده نظرات نهایی خود را در خصوص بندهای این بیانیه ارائه کردند.

اجلاس بین المللی آستانه که ظهر امروز دوشنبه با حضور هیاتهای اعزامی از سوی دولت سوریه و گروههای مسلح معارضه این کشور و سه کشور ضامن آتش بس جاری در سوریه افتتاح شد، عصر فردا با قرائت بیانیه سه جانبه به کار خود پایان می دهد.