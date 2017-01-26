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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

سرگئی لاوروف:

چشم انداز حل بحران سوریه پس از نشست آستانه خوب است

چشم انداز حل بحران سوریه پس از نشست آستانه خوب است

وزیر خارجه روسیه چشم انداز حل بحران سوریه پس از نشست آستانه قزاقستان را خوب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی شرایط پس از نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را توصیف کرده و تاکید نمود: پس از نشست آستانه قزاقستان، چشم انداز حل بحران سوریه خوب شده است.

وی در ادامه سخنان خود درباره مراحل بعدی پس از نشست قزاقستان نیز تصریح کرد: باید به صورت مداوم در این زمینه کار کنیم.

گفتنی است، مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. ضرورت تثبیت آتش بس در سوریه و توافق درباره ساز و کاری برای نظارت بر اجرای آن و نیز توجه به راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران این کشور از مفاد بیانیه پایانی نشست آستانه است.

کد مطلب 3888239

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