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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

طی حکی صورت گرفت؛

انتصاب رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

انتصاب رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی، «حجت الاسلام محمدرضا حشمتی» معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی، «حجت الاسلام محمدرضا حشمتی» معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد. در متن حکم سید رضا صالحی امیری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدرضا حشمتی

اکنون که در طلیعه ربع قرن از برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرار داریم، ضرورت برنامه ریزی مطلوب، به هنگام و بلندمدت بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

با توجه به شایستگی و تجارب مفید جناب عالی به موجب این حکم به سمت «رییس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم» منصوب می شوید.

امید است با تلاش مجدانه و بهره گیری پیوسته از تجارب گذشته و ظرفیت های حوزه های مختلف قرآن و عترت به ویژه تشکل های صنفی و نهادهای مردمی،  موید و موفق باشید.

سید رضا صالحی امیری

کد مطلب 3886214

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