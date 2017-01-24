به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر سه‌شنبه در شورای آموزش‌وپرورش اردبیل تصریح کرد: مواردی از برگزاری کلاس‌های آموزشی بعد از ساعت کاری مدرسه مشاهده می‌شود که اغلب خروجی مطلوب ندارد.

وی افزود: هم در مدارس خاص مانند تیزهوشان، هیئت‌امنایی، شاهد و هم در مدارس دولتی بعد از اتمام ساعت مدرسه درست در زمانی که درس خواندن خسته‌کننده شده، کلاس‌های فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

فرماندار اردبیل معتقد است این شیوه آموزش بهره‌وری لازم را نداشته و نمی‌تواند نیاز علمی دانش‌آموز را آن چنان که باید تأمین کند.

زنجانی افزود: در شورای آموزش‌وپرورش تاکید ما بهبود محتوا است و لازم است تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس بر روی بهبود محتوا متمرکز شود.

وی افزود: انتظار می‌رود اصلاح شیوه برگزاری کلاس‌های فوق‌العاده در سطح استانی و حتی ملی در دستور کار قرار گیرد تا به بهبود راندمان آموزش منجر شود.

فرماندار اردبیل متذکر شد: در صورتی که بتوان آموزش فوق‌برنامه و کلاس‌های خصوصی را در قالب برنامه مدرسه اجرا کرد بسیاری از مشکلات فعلی کلاس‌های فوق‌برنامه از جمله تأثیرگذاری آموزشی و حتی هزینه‌های آن مرتفع خواهد شد.