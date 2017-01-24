گفتمان رضوی در سال ۲۰۱۷ از مشهد به جهان اسلام صادر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه ۴ بهمن در نشست مشترک مدیران مسئول رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کشور با موضوع مشهد پایتخت فرهنگ اسلامی، با اشاره به تمایزات و برتری دیپلماسی فرهنگی نسبت به دیپلماسی سیاسی، گفت: دیپلماسی فرهنگی ناظر بر روابط میان ملت‌هاست در حالی که دیپلماسی سیاسی ناظر بر روابط دولت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی فرهنگی ریشه عمیق تری دارد و ناظر بر اشتراکات میان ملتهاست، افزود: دیپلماسی سیاسی ناظر بر چانه‌زنی و منافع میان کشورهاست. دپپلماسی فرهنگی پایدارترین شکل دیپلماسی است در حالی که دیپلماسی سیاسی ناپایدار است و از این منظر از فردا مشهد آغازگر دیپلماسی فرهنگی در جهان اسلام خواهد بود که آغازی مبارک است.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه باید از فجر ۹۵ تا فجر ۹۶ با معرفی مشهد به پایتختی فرهنگی جهان اسلام، نمایان شدن وحدت، همدلی و همنوایی را شاهد باشیم، اظهار کرد: انتخاب مشهد به این عنوان یک مفهوم ثانوی هم دارد و آن اینکه مشهد علاوه بر پایتختی معنوی ایران، از فردا پایتخت فرهنگی جهان اسلام نیز خواهد بود که این پایتختی تلاش مضاعف همه را می‌طلبد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مشهد حرم امنی است که همه عاشقان اهل بیت (ع) به این آستان چشم امید دارند، افزود: خراسان بزرگ چهارراه تبادل اندیشه و تضارب آراء در قرنها پیش بوده و ۱۲ قرن پیش در خراسان بزرگ گفتگوی فرهنگی میان ادیان آغاز شد که امام رضا (ع) خود آغازگر گفتگوی فرهنگی میان ادیان بودند و امروز بعد از ۱۲ قرن در تداوم گفتمان رضوی، گفتگوی فرهنگی و گفتگوی ادیان را در مشهد آغاز کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز در مشهد ۸۵ تن از مهمانان خارجی و چند صد تن از فرهیختگان ایرانی گفتگوی ایران و عرب را برای نخستین بار آغاز کرده‌اند، افزود: این حرکت نقطه آغازی برای وحدت میان جهان اسلام است.

صالحی امیری تاکید کرد: امروز مشهد میان دنیای اسلام و فرهیختگان جهان اسلام، ندای وحدت را به جهان صادر کرده است و از این منظر در سال ۲۰۱۷ و در طلیعه دهه فجر، مشهد پرچمدار وحدت، انسجام و همدلی در جهان اسلام شده و امیدواریم هر روز شاهد وضعیت بهتری در جهان باشیم.

وی تاکید کرد: گفتمان رضوی در سال ۲۰۱۷ از مشهد به جهان اسلام صادر خواهد شد و دنیا و جهان اسلام خواهد دید امام رئوف ما مظهر صلح، آشتی و همنوایی همه مسلمانان خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتگو نیاز داریم، افزود: وقتی با دشمن برای تامین منافع ملی گفتگو می‌کنیم چرا با مسلمانان به گفتگو نپردازیم و با توجه به اینکه گفتگو میراث ثامن الحجج (ع) است، از همین مکان باید به دنیا، گفتگو را صادر کنیم.

وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دنیای اسلام به امنیت نیاز دارد و مشهد حرم امن الهی و رضوی است که می‌توان به دنیا گفت که در مشهد امن به گفتگو بنشینند. امروز مشهد در دنیای اسلام امن‌ترین نقطه است و همگان را برای گفتگو و تبادل افکار به مشهد دعوت می‌کنیم لذا مشهد مرکز و محور امنیت در دنیای اسلام است.

صالحی امیری با اشاره به اینکه ۱۴۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی به مناسبت مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ در دستور کار است، بیان کرد: همچنین بیش از ۱۶۰ برنامه عمرانی را امسال در همین چهارچوب در برنامه داریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصحاب رسانه تقاضا کرد تا در گفتگوی فرهنگی و دعوت از نخبگان جهان اسلام برای تقبیح و تضعیف تروریسم و افراطی گری و خشونت در دنیای اسلام بکوشند و در ادامه با بیان اینکه مشهد مرکز ثقل گردشگری فرهنگی در جهان اسلام است و در این سال پذیرای مسلمانان زیادی در حرم امن خود خواهد بود، افزود: مشهد می‌تواند مرکز صادرات صنایع دستی فرهنگی باشد و پرداختن به این مساله نیاز جدی و قطعی است.

وی تاکید کرد: تقاضا دارم خارج از مجادلات و صف‌بندی‌های سیاسی، مشهد ۲۰۱۷ را به عنوان رویکرد ملی در عرصه جهانی ببینید و نسبت به آن سرمایه‌گذاری و توجه خاص داشته باشید.