۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

پیام تسلیت معاون قرآنی وزیر ارشاد در پی درگذشت آیت الله خسروشاهی

حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت مفسر قران کریم آیت الله خسروشاهی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  با صدور پیامی درگذشت مفسر قران کریم آیت الله خسروشاهی را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم ربانی و مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی را که از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) و علامه طباطبائی بودند موجب تأثر گردید.

این استاد عالی مقام عمر برکت و طولانی خود را صرف تربیت شاگردان و تعلیم علوم دینی به ویژه مفاهیم و معارف قرآنی نمودند.

این ضایعه را به جامعه قرآنی کشور، آشنایان و بازماندگان به ویژه داماد مکرمشان حجت الاسلام و المسلمین آقای کریمیان تسلیت می گویم.

سارا فرجی

