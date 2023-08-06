پیام تسلیت وزیر ارشاد در پی درگذشت پدر معاون قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت پدر علیرضا معاف معاون قرآن و عترت این وزارتخانه را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر عزیز جناب آقای دکتر علیرضا معاف

معاون محترم قرآن و عترت

درگذشت ابوی گرامی آقای حاج رجبعلی معاف را که از مؤمنین زاهد پارسا و محبین آل الله بود را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌کنم.

در این ایام شریف که متعلق به سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است، رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستارم.»