دو پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد/ گل سایپا مردود بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه دپارتمان داوری آمده است: « درباره دیدارهای ماشین سازی- صبای قم، پیکان و تراکتورسازی تبریز، پدیده و نفت تهران، استقلال تهران و صنعت نفت آبادان، ذوب آهن و فولاد خوزستان هیچ اشتباهی که در نتیجه بازی تاثیر مستقیم داشته باشد، رخ نداده و تمامی تصمیمات داوران مورد تایید است.

حتی در صحنه برخورد مهاجم تراکتور در محوطه جریمه تیم پیکان، با توجه به اینکه هر دو بازیکن (مدافع و مهاجم) به یک اندازه نیرو وارد می کنند، هیچ خطایی اتفاق نیفتاده و تصمیم داور در ادامه بازی صحیح است.

در بازی استقلال خوزستان و سپاهان اصفهان تصمیم داور در اعلام صحنه پنالتی درست بوده است. هر چند در صحنه دوم با توجه به عدم پوشش تصویری مناسب لحظه وقوع خطای هند کاملا به وضوح دیده نمی شود، تصمیم داور مورد تایید است.

در بازی سایپا و سیاه جامگان گلی که توسط تیم سایپا در دقیقه ۴۶ به ثمر رسید می بایست به علت خطای هند مهاجم تیم سایپا مردود و به بازیکن خاطی یک اخطار داده می شد. در نهایت باید گفت تصمیم داور در نتیجه بازی تاثیر مستقیم داشته است.

در مسابقه تیم های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز داور مسابقه باید دو خطای پنالتی به نفع تیم پرسپولیس اعلام می کرد.

در صحنه منجر به اخطار دقایق ۳۵ و ۸۱ با توجه به تصاویر تلویزیونی، گزارش بازی و گزارش داوران، هر چند که صبح امروز در مصاحبه با رسانه های گروهی با استناد مطالب یاد شده، موضع گیری شده است اما هنوز به دلایل قطعی نرسیده ایم که به محض مشخص شدن آن، به سرعت اذهان عمومی را مطلع خواهیم کرد. همچنین کاپیتان تیم پرسپولیس تهران باید به علت تحریک تماشاگران با کارت زرد دوم از بازی اخراج می شد.

اما باید عنوان کرد با روندی که به وجود آمده قطعا داوری کشور متضرر خواهد شد زیرا اگر قرار باشد بازیکنان، کادر فنی، تماشاگران و به تازگی گزارشگران تلویزیونی در مقابل هر تصمیم داور موضعگیری کرده و آن را زیر سوال ببرند، نمی شود از داوران انتظار داشت که در زمین به خوبی به قضاوت بپردازند.

یکی از نکات مهم در امر قضاوت آرامش است لذا از همه دست اندرکاران درگیر در مسابقات اعم از بازیکنان، مربیان، مدیران عامل، تماشاگران و اصحاب رسانه درخواست می شود در حفظ آرامش فضای داوری کشور اهتمام لازم را به عمل آورند.»