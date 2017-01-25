به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین زمانینیا در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی. ان. ان درباره چشم انداز همکاری های ایران و آمریکا در حوزه صنایع نفت و انرژی پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور، گفت: ایران برای ایجاد رابطه با دولت جدید آمریکا چالشی پیش روی خود نمیبیند و در حال حاضر هم شاهد علائم مثبتی در این زمینه هستیم.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام اینکه در آینده هم مشکلی برای توسعه همکاریها بین شرکتهای ایرانی و آمریکایی در صنعت نفت وجود ندارد، تصریح کرد: امیدوارم مقامات اقتصادی دو کشور همکاریهای خوبی با هم داشته باشند و بعد از لغو تحریمها فرصت زیادی برای دولت آمریکا به وجود آمده است.
این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: فرصتهای بسیاری برای فعالیتهای شرکتهای آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران وجود دارد که میتواند مشاغل جدیدی برای آمریکا ایجاد کند.
به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت هم در طول سه سال گذشته تاکنون با تاکید بر اینکه ایران شرکتهای نفتی آمریکایی را تحریم نکرده است، اعلام کرده بود: «شرکتهای آمریکایی اگر با ایران قرارداد ببندند تا زمانیکه میدان را به تولید نرسانند هیچ بازپرداختی به آنها داده نمیشود، حتی اگر تولید شروع شود و به هر دلیل قطع شود باز پرداخت به این شرکتها متوقف میشود.»
در طول دوران پیش از اعمال تحریمها فعالیتهای مشترک بین شرکتهای ایرانی و آمریکایی در حوزه صنعت نفت تقریبا نزدیک به صفر بود و اگر از همکاری نصف و نیمه شرکت «هالیبرتون» و شعبه اروپایی «شلمبرژه» بگذریم تقریبا اکثر شرکتهای بزرگ آمریکایی همچون شورون، کونکو فیلیپس، اکسون موبیل و ... عملا هیچ گونه فعالیتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت نفت ایران نداشتهاند.
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