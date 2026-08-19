سقوط بالگرد در شمال کنیا؛ ۴ آمریکایی کشته شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی سقوط یک بالگرد در منطقه‌ای دورافتاده در شمال کنیا، ۴ آمریکایی کشته شدند.

به گفته سازمان هواپیمایی کشوری کنیا، این بالگرد ساعت ۹:۱۳ صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی در دامنه کوه «اولولوکوه» (Ololokwe) در شهرستان «سامبورو» سقوط کرد، ۷ سرنشین داشت که همگی جان باخته‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن تأیید مرگ ۴ آمریکایی در این حادثه، اعلام کرد که سفارت ایالات متحده با مقامات محلی در تماس بوده و در حال ارائه کمک‌های کنسولی است.