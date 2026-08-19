به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در جمع تشکل‌های مردم‌نهاد لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول کارشناسی در اجرای طرح‌های عمرانی لرستان، اظهار کرد: من کار غیرکارشناسی را قبول ندارم و اجازه انجام آن را نیز نمی‌دهم؛ اما نظر کارشناسی باید از سوی مشاوران و متخصصان ذی‌صلاح ارائه شود.

وی افزود: در طرح‌های بزرگ و تخصصی باید از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مرتبط از جمله آب، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استفاده شود و تصمیم‌گیری درباره چنین پروژه‌هایی نمی‌تواند بر مبنای دیدگاه‌های غیرکارشناسی انجام شود.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه توجه به نظر مردم و تشکل‌ها در کنار رعایت اصول کارشناسی ضروری است، ادامه داد: دغدغه‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باید شنیده و بررسی شود، اما راهکارها باید بر مبنای مطالعات علمی، فنی و کارشناسی ارائه شود.

شاهرخی با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی استان نیز اظهار کرد: دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ از مشاوران ذی‌صلاح استفاده می‌کند که شامل مطالعات، طراحی، جانمایی، نظارت بر اجرا و سایر امور کارشناسی هزینه شده است.

وی تأکید کرد: از انتقاد کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم و معتقدیم نقد درست می‌تواند به اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.