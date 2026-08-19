  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

استاندار لرستان: نقد سازنده به اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند

استاندار لرستان: نقد سازنده به اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: از انتقاد کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم و معتقدیم نقد درست می‌تواند به اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در جمع تشکل‌های مردم‌نهاد لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول کارشناسی در اجرای طرح‌های عمرانی لرستان، اظهار کرد: من کار غیرکارشناسی را قبول ندارم و اجازه انجام آن را نیز نمی‌دهم؛ اما نظر کارشناسی باید از سوی مشاوران و متخصصان ذی‌صلاح ارائه شود.

وی افزود: در طرح‌های بزرگ و تخصصی باید از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مرتبط از جمله آب، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استفاده شود و تصمیم‌گیری درباره چنین پروژه‌هایی نمی‌تواند بر مبنای دیدگاه‌های غیرکارشناسی انجام شود.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه توجه به نظر مردم و تشکل‌ها در کنار رعایت اصول کارشناسی ضروری است، ادامه داد: دغدغه‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باید شنیده و بررسی شود، اما راهکارها باید بر مبنای مطالعات علمی، فنی و کارشناسی ارائه شود.

شاهرخی با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی استان نیز اظهار کرد: دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ از مشاوران ذی‌صلاح استفاده می‌کند که شامل مطالعات، طراحی، جانمایی، نظارت بر اجرا و سایر امور کارشناسی هزینه شده است.

وی تأکید کرد: از انتقاد کارشناسی و سازنده استقبال می‌کنیم و معتقدیم نقد درست می‌تواند به اصلاح امور و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

کد مطلب 6921733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      درست گفتید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها