رضا کیانیان و همکاری با برند معروف دمنوش 

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان، از حامیان جدی محیط زیست در کشور، با پیشینه‌ای قابل توجه در عرصه‌های هنری، اجتماعی و فرهنگی، در میان مردم به عنوان چهره‌ای خاص شناخته می‌شود و در سالیان اخیر نیز با راه‌اندازی کمپین نجات دریاچه ارومیه، توجه افکار عمومی و بین‌المللی را به بحران حال حاضر این دریاچه جلب کرده است.

طرف قرارداد کیانیان، شرکت نیوشا، تولید کننده چای و دمنوش‌های گیاهی است که در سالیان اخیر آوازه قابل توجهی در جامعه پیدا کرده و از شعارهای موجود در تبلیغات اینگونه نظر می‌رسد که آنها با توجه با ایرانی و گیاهی بودن محصولات، موفق به جلب نظر رضا کیانیان در جهت همکاری شده‌اند.

کیانیان از حامیان سرسخت تولید ملی نیز شناخته می‌شود و همواره بر اهمیت حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی داخلی تاکید کرده و از این جهت به نظر می‌رسد با قبول مشارکت با این شرکت، سعی در تشویق و تقویت تولید ملی نیز داشته است.