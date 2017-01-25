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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

رضا کیانیان و همکاری با برند معروف دمنوش 

رضا کیانیان و همکاری با برند معروف دمنوش 

بازیگر مطرح سینما، تلویزیون و تئاتر، برای نخستین مرتبه پای به عرصه تبلیغات گذاشت و همکاری خود را با یکی از برندهای مطرح در حوزه تولید دمنوش‌های گیاهی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان، از حامیان جدی محیط زیست در کشور، با پیشینه‌ای قابل توجه در عرصه‌های هنری، اجتماعی و فرهنگی، در میان مردم به عنوان چهره‌ای خاص شناخته می‌شود و  در سالیان اخیر نیز با راه‌اندازی کمپین نجات دریاچه ارومیه،  توجه افکار عمومی و بین‌المللی را به بحران حال حاضر این دریاچه جلب کرده است.

طرف قرارداد کیانیان، شرکت نیوشا، تولید کننده چای و دمنوش‌های گیاهی است که در سالیان اخیر آوازه قابل توجهی در جامعه پیدا کرده و از شعارهای موجود در تبلیغات اینگونه نظر می‌رسد که آنها با توجه با ایرانی و گیاهی بودن محصولات، موفق به جلب نظر رضا کیانیان در جهت همکاری شده‌اند.

کیانیان از حامیان سرسخت تولید ملی نیز شناخته می‌شود و همواره بر اهمیت حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی داخلی تاکید کرده و از این جهت به نظر می‌رسد با قبول مشارکت با این شرکت، سعی در تشویق و تقویت تولید ملی نیز داشته است.

کد مطلب 3887365

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