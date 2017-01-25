نگاه ویژه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در برنامه ششم توسعه

ه گزارش خبرنگارمهر، علی محمد مرادی ظهر امروز چهارشنبه در دومین نشست علمی کاربردی مدیران ارشد بهزیستی سراسرکشور که با موضوع سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه در سنندج برگزار شد، با بیان اینکه حمایت از محرومان انفاق محسوب می شود، گفت: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه توجه خاصی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی شده است.

علی محمد مرادی بیان کرد: انجمن معلولان باران که در شهرستان قروه ایجاد شده، با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی تاکنون برای ۱۰۲ نفر اشتغالزایی کرده است برای توسعه وایجاد اشتغال های بیشتر نیازمند توجه مسئولان است.

وی با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۵۰۰ مددجو عضو انجمن مذکور هستند، ادامه داد: ۵ هزار مترمربع برای ایجاد مرکز معلولین اهدا شده که نیاز به تخصیص اعتباراتی برای احداث آن در این شهرستان داریم.

وی تعداد پرونده های پشت نوبتی بهزیستی در این دوشهرستان را ۱۵۰ پرونده خواند و بیان کرد: ساختمان مرکز نگهداری از معلولان وینسار در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آن نیاز به منابع مالی دارند و امیدواریم دولت در این راستا آنها را حمایت کند.

نمایندگان مردم شهرستان های مریوان وسروآباد و سقز و بانه هم در این نشست بر افزایش میزان سرانه افراد تحت پوشش بهزیستی و افزایش امکانات رفاهی این افراد و ایجاد مراکز توانبخشی در این شهرستان ها و راه اندازی تعاونی مددجویان بهزیستی تاکید کردند.